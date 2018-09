Motociclismo Romano Fenati: «No correré más» Aunque el piloto italiano asume su error, considera que se está siendo injusto con su persona: «A nadie le importa mi dolor»

El piloto italiano Romano Fenati, cuyo equipo rescindió su contrato por la grave acción antideportiva contra un rival realizada el domingo en el GP de San Marino, ha explicado en una entrevista en 'La Gazzeta dello Sport' que no excluye retirarse del motociclismo.

Fenati, que en plena carrera accionó el freno delantero de la moto de Stefano Manzi en un intento de ralentizarlo, fue despedido el lunes por el equipo Marinelli Snipers y recibió además la noticia de que el MV Augusta, con el que tenía un acuerdo para la próxima campaña, ya no quiere incorporarle.

"No sé (si mi carrera se acabó), hoy podría decir una cosa y mañana podría tener otra opinión. Ahora solo quiero esperar que pase un poco de tiempo. Podría ser yo quien ya no tiene ganas de volver a competir", aseguró.

El piloto de Ascoli Piceno (norte), conocido por tener un carácter impulsivo y por expresarse de forma muy directa, definió su gesto como una "tontería" y lamentó el hecho de no haber aguantado "las provocaciones" de su rival, Stefano Manzi.

"He perdido la calma, tenía muchísima adrenalina e hice una tontería después de varias provocaciones. No se puede decir que quisiera hacerle daño (a Manzi), con mi gesto quería decirle 'para, si quiero yo también te tiro al suelo'", afirmó.

Según Fenati, su acción fue provocada por dos golpes recibidos anteriormente por Manzi: "Primer hubo un contacto antes de una curva, que se vio en las imágenes. Pero no se acabó allí, luego él me miró e intentó enviarme fuera de la pista".

Sin embargo, el ya expiloto del equipo Marinelli Snipers consideró que su gesto "ha sido mucho más grave" que el de Manzi y que "hay que pagar por los errores".

También dijo que entiende que su equipo le haya despedido y la rabia del dueño de MV Augusta, Giovanni Castiglioni, quien publicó el lunes un comunicado para decir que "Fenati no representa los valores" de su compañía.

"Siento que Giovanni Castiglioni esté muy enfadado, pero le entiendo. Creíamos en ese proyecto", declaró Fenati.

«No correré más»

En otra entrevista del italiano, esta vez al diario 'La Repubblica', sí que se ha mostrado más claro en cuanto a su futuro: «El Mundial está cerrado para mí. No correré nuca más». «Ya no es mi mundo, demasiada injusticia. Yo me he equivocado, es verdad, pero a nadie le importa mi dolor. Yo no fui un verdadero hombre, no fui capaz manejar la ira, pero también Manzi pudo haberme matado», sostiene el piloto.