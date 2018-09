Motociclismo El motociclismo sentencia a Fenati El piloto italiano es expulsado de su equipo, y la escudería que tenía atada para 2019 ya no le quiere

A pesar del paso de las horas, la temeraria acción de Romano Fenati con Stefano Manzi en el Gran Premio de San Marino sigue despertando la repulsa en el mundo de las dos ruedas. La organización del campeonato de motociclismo reaccionó rápido y sancionó la maniobra con dos carreras de suspensión, y ayer fue su equipo, el Marinelli Snipers Team, el que decidió rescindir su contrato y expulsarlo de la escudería para el resto del Mundial.

«El Marinelli Snipers Team rescinde el contrato del piloto Romano Fenati por su comportamiento antideportivo, incalificable, peligroso y negativo para la imagen de todos. Debemos constatar que su gesto irresponsable ha hecho arriesgar la vida de otro piloto y no se puede tolerar. No participará en una carrera con nuestro equipo», informó ayer la formación en la que el italiano ha militado en esta campaña.

En apenas 48 horas, Fenati ha visto como su futuro en los circuitos se antoja más que complicado. El piloto tenía un acuerdo con MV Agusta para ser uno de sus corredores en la próxima temporada, en la que debutarán en el campeonato de Moto2. Su director deportivo, Giovanni Castiglioni, tampoco escondió su enfado e indignación por lo vivido en la pista de Misano.

«Ha sido lo peor y más triste que he visto en una carrera de motos. Los verdaderos deportistas no actúan de esta manera. Si yo organizase el Mundial, le impediría volver a competir». Castiglioni se mostró, además, rotundo sobre la posibilidad de que Fenati corra en su escudería el próximo año: «Respecto a su futuro como piloto de MV Augusta en Moto2, me opondré de todas las maneras. No ocurrirá, Fenati no representa los valores de nuestra compañía», sentenció contundentemente el directivo. Además, el proyecto de la firma italiana está asociado a Forward Racing, la formación de Stefano Manzi, que con toda probabilidad ocupará el asiento que Fenati tenía asignado para el curso de 2019.

«Con la mente despejada», como él mismo calificó, Fenati se disculpó ayer a través de su página web por el incidente que protagonizó el domingo. Lo hizo en un tono mucho más autocrítico que el mostrado en sus primeras declaraciones, en las que afirmó que también se debió sancionar a Manzi porque «siempre molesta».

«¡No fui un hombre!», se leía en las primeras líneas del comunicado del piloto italiano. «Me disculpo con todo el mundo del deporte. Con la mente despejada, desearía que todo hubiera sido una pesadilla. Hice un gesto vergonzoso. Entiendo el resentimiento hacia mí. Quiero pedir disculpas a todos los que se sintieron heridos por mi acción. Tengo un carácter impulsivo, pero mi intención no era hacer daño a un compañero. Ahora tendré tiempo para reflexionar y aclarar mis ideas».

Sin apoyos

Romano Fenati se encuentra solo en el paddock. Sus continuos incidentes en las pistas han provocado que ningún piloto le brinde su apoyo de cara al futuro. Mucho menos, ninguna escudería de la parrilla ha mostrado interés en su contratación tras lo ocurrido en el circuito Marco Simoncelli. Como ya ocurrió en 2016, cuando el Sky VR46 decidió excluirle del campeonato por llegar a las manos con miembros del equipo, Fenati debe esperar a que termine el presente torneo para intentar convencer de que sus acciones antideportivas no vuelvan a repetirse.

Nadie niega su calidad como piloto, pues con 17 años llamó la atención de la VR46 Academy, la escuela que capta a los mayores talentos de Italia, liderada por Valentino Rossi, que le defendió en numerosas ocasiones. Algo que costó la marcha de referentes en dentro del box de Rossi comolos mecánicos Victoriano Guareschi y Rossano Brazzi.

En Misano, Fenati no solo pulsó la maneta de freno de Manzi, también la de su futuro en el motociclismo.