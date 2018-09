Motociclismo - GP Aragón Nueva pole para Jorge Lorenzo El mallorquín bate a su compañero de Ducati por 14 milésimas, Márquez saldrá tercero y Rossi 18º tras una caída

Sergi Font

Nuevo éxito de Jorge Lorenzo, en esta ocasión en Aragón, en una jornada ciertamente extraña en la que pasó de todo durante todo el día. Finalmente, Dovizioso, que ya se veía en la primera posición de la parrilla, fue segundo tras perder el liderato en la última vuelta, y Marc Márquez tercero. Las sorpresas ya se habían gestado en la Q1, en la que Valentino Rossi no solo no se clasificó sino que fue décimo octavo. Es su peor clasificación en parrilla desde que en 2006, en Assen, tuviera que correr con una lesión en la muñeca derecha y el tobillo izquierdo tras una caída en el primer libre. Nueva decepción para Yamaha.

La Q2 comenzó con Marc Márquez marcando el mejor tiempo en su tercera vuelta, quedándose a tres décimas del mejor registro. Lorenzo le seguía segundo y Crutchlow y Dovizioso les seguían de cerca. Con mucho tráfico en la pista, el ilerdense perdió sus opciones al pasarse de frenada en la curva 1 aunque aún tenía tiempo para un último giro. Con Crutchlow caído sobre el asfalto, la emoción la pusieron Dovizioso, obligado a superar a Bautista, Márquez, que no arrojaba la toalla, y Lorenzo, que apretaba más fuerte que nunca. Dovizioso ya se veía en la pole pero Lorenzo se la quitó en el último suspiro. Pedrosa, que realizó una gran clasificación, fue sexto, Bautista acabó octavo, Rins noveno y Viñales undécimo.

«La verdad es que ha sido difícil mantener la calma. No sabía si me iban a tirar o a estorbar en esa última vuelta. Estaba consumiendo mucho neumático y no sabía si tendría vida para pelear por la pole pero ha podido hacer un bien tiempo y quitarle la pole a Andrea, que también ha hecho una gran vuelta», explicó un satisfecho Lorenzo, que suma una nueva pole más en su carrera. Su compañero de Ducati, Andrea Dovizioso también estaba contento pero lamentó que se le escapara la primera posición: «Cal Crutchlow también está muy rápido para la carrera. Estoy muy contento porque he marcado muy buenos tiempos. Quería encontrar mi espacio y lo he conseguido. No ha sido la vuelta perfecta pero tengo muy buenas sensaciones. Tenemos un gran reto para la carrera y hemos mejorado en el último sector». Márc Márquez nunca pierde la sonrisa y lo dejó patente en su reflexión: «Podría haber luchado por la pole pero he cometido un error en la última vuelta. Es la tónica de las últimas carreras con Ducati, que están muy bien y yo por ahí en medio. Estamos muy a la par. Contento y veremos si mañana podemos luchar contra las dos rojas»

Novena pole de Jorge Martín en Moto3

Jorge Martín volverá a salir desde la primera posición tras una gran vuelta en la clasificatoria. El madrileño firmó su novena pole de la temporada y aventajó a Bezzecchi, que pretende pelearle el título de Moto3. Martín domino desde el inicio marcando un 1:58.4 que fue superado sucesivamente por Foggia y Gabriel Rodrigo. La clasificación sufrió un parón después de que Tiba y Atiratphuvapat se tocaran y se fueran al suelo, en lo que constituía un drama para el Team Asia. Se llegó de esta manera a los minutos finales, en el que los pilotos volvieron a salir en tromba para realizar un último intento de mejorar sus marcas. Martín, Di Giannantonio y Bastianini fueron al límite y dejaron el 'pit lane' con poco más de dos minutos de margen. Ahí fue donde el madrileño dio un golpe de efecto con una gran vuelta en la que superó a todos sus rivales, sobre todo a Bezzecchi, que partirá sexto. Masiá fue segundo, Rodrigo octavo, Canet décimo y Ramírez décimotercero. «Sabíamos que era a una vuelta, tenía que encontrar un rebujo. Todo el fin de semana solo perdía 6 décimas en el último sector, pero he encontrado el sitio perfecto o casi perfecto y ha sido una vuelta increíble. He disfrutado mucho, no me lo creía. A ver si mañana podemos sacar el ritmo que tenemos en carrera», explicó Martín tras bajarse de a moto.