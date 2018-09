Pol Espargaró causa baja en el GP de Aragón de MotoGP tras romperse la clavícula izquierda en una durísima caída sufrida en los terceros entrenamientos libres.

Espargaró fue llevado de inmediato a la clínica del circuito, donde se le detectó la rotura y fue declarado no apto para correr.

Here's why @polespargaro is heading to the medical centre 😖#AragonGP 🇪🇸 pic.twitter.com/80TnjyAhU0