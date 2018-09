MotoGP Márquez llama a Lorenzo tras la polémica primera curva de Aragón Los dos españoles, futuros compañeros en el equipo Repsol Honda, liman asperezas por lo ocurrido el pasado fin de semana. El catalán se interesó por el estado del balear, pero no se disculpó

Jorge Lorenzo, que el domingo se cayó al final de la recta de meta nada más darse la salida de la carrera de MotoGP del GP de Aragón, de lo que culpó a su compatriota Marc Márquez, al que exigió disculpas, dijo este lunes que éste le ha llamado para «interesarse» por su estado y que eso «le honra».

«Aclarada mi versión, quiero comunicaros que esta tarde he recibido una llamada de Márquez interesándose por mi estado, cosa que le honra», escribió en Twitter.

Aclarada mi versión, quiero comunicaros que esta tarde he recibido una llamada de Marquez interesandose por mi estado, cosa que le honra. — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 24 de septiembre de 2018

«Marc frena 20 metros más tarde que los demás y por eso se va a lo verde. Cuando decido entrar en la curva me encuentro sin esperarlo con su moto y no puedo hacer otra cosa que irme fuera a la zona sucia con él», explica el balear en esa red social.

«Si miras el vídeo de la cámara onboard verás la velocidad con la que deja atrás a los demás yendo muy por el interior. Una frenada descontrolada donde era imposible parar la moto sin salirse de pista, como ocurrió», explica Lorenzo a un internauta.

«Soy consciente que desde fuera parece que es un error mío ya que no nos tocamos y yo también me voy largo. Pero yo me voy largo a consecuencia de su frenada al límite inesperada para mí. Si no hubiese salido de la curva como en las anteriores ocho ediciones del GP... Así que mi conclusión es que yo no me habría caído sin esa frenada 'al límite' de Marc, al igual que tampoco lo hubiera hecho de abrir menos gas o si hubiera decidido levantar la moto e irme recto», agrega.

Tras este mensaje, Márquez ha vuelto a responder a Lorenzo a través de las redes sociales, deseándole una pronta recuperación y esperando vere en Tailandia.