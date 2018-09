Actualizado: 23/09/2018 17:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jorge Lorenzo ha acusado a Marc Márquez de ser el culpable de la caída que le ha dejado fuera del GP de Aragón a las primeras de cambio. En opinión del mallorquín, pole en la clasificación del sábado, Márquez se fue largo en la entrada a la primera curva, impidiendo que él la pudiera tomar con normalidad: «Para que no me pasaran cinco o seis pilotos he tenido que dar gas inclinado y yendo por la zona sucia». El riesgo asumido ha provocado que la moto se le fuera de atrás, terminando con sus huesos en el asfalto.

La caída de Lorenzo le ha traído consecuencias: rotura de un metacarpiano del pie derecho y luxación de otro dedo. Su participación en Tailandia es ahora dudosa: «Me ha arruinado la carrera. Faltaban 23 vueltas, no se gana todo en la primera curva, yo creo que ahí debía dejarme algo de espacio. Se puede pilotar agresivo, pero dejando espacio a los demás y no mandándome a la zona sucia. Si me revienta la pierna al menos espero que se le diga algo. Espero que venga a pedirme disculpas y a saber cómo estoy, pero sobre todo que no me lo haga más o tendré que pilotar de una forma que no me gusta».

.@lorenzo99: "Sólo espero que Marc venga a disculparse, a saber cómo estoy y sobre todo que no me lo vuelva a hacer. Si me revienta la pierna al menos que se le diga algo. Que no me lo haga más, sino tendré que pilotar de una manera que no me gusta". #MotoGP#ARAmovistarMotoGPpic.twitter.com/DqhaKOXZFR — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 23 de septiembre de 2018

Márquez, que será compañero de Lorenzo en el equipo Repsol Honda la próxima temporada, respondió poco después: «Es cierto que en la zona sucia este circuito patina mucho. Son lances de carrera, y cuando te vas a esa zona tienes que tener la precaución de no abrir gas a tope».