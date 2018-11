Moto GP Lorenzo se enzarza con su compañero Dovizioso El italiano criticó la ausencia de Jorge y este le respondió en su cuenta de Twitter

Actualizado: 04/11/2018 10:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El piloto de Ducati Jorge Lorenzo se resintió de los dolores en su muñeca derecha y no participó en el Gran Premio de Malasia, la penúltima prueba del Mundial de motociclismo. En su lugar,fue Michele Pirro, piloto de pruebas de Ducati, quien ocupó su puesto en Sepang: «La situación de su muñeca izquierda no ha mejorado, por lo que decidió de acuerdo con el equipo no continuar en Sepang», explicó el español.

La renuncia de Lorenzo a correr en Sepang no sentó demasiado bien a su compañero de equipo, Dovizioso, que tuvo unas palabras ingratas con él tras finalizar la carrera: «No sé los detalles y no quiero entrar en eso. Son situaciones un poco extrañas. Suceden a menudo en Ducati o con ciertos pilotos... Pero no conociendo los detalles no quiero entrar demasiado y decir mi opinión. ¿Palabras sibilinas? Lo dejo ahí, no es mi problema».

La reflexión de Dovizioso tuvo rápida respuesta de Lorenzo, que se despachó a gusto en su cuenta de Twitter: "Mil gracias Andrea, eres un verdadero caballero. Un compañero ejemplar. Le aplaudes bajo el podio cuando gana y luego... (Eso sí, no da su opinión, no es problema suyo)».

Un compañero ejemplar🎖. Le aplaudes bajo el podium cuando gana y luego... (Eso si, no da su opinión, no es problema suyo) https://t.co/wwpSG4dqH4 — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 3 de noviembre de 2018

Un pique que no ha acabado ahí, ya que Lorenzo ha aprovechado una pregunta irónica de un follower para criticar el palmarés del italiano: «¿Quién es Dovizioso? Un campeón del mundo, de 125cc».