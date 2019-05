MotoGP | GP España Sin claros favoritos en Jerez Petrucci, Márquez, Dovizioso y Lorenzo lideran los entrenamientos libres del viernes

Todavía no está donde le gustaría, pero se va acercando. Jorge Lorenzo terminó el viernes en Jerez con una sensación agridulce: cuarto en la combinada de resultados, con la idea de que podría haber hecho más. «Por la mañana me he sentido muy fuerte, he podido pilotar como yo quiero y eso me ha permitido mostrar nuestro potencial. Me he sentido muy cómodo y preparado para marcar un ritmo consistente de manera fácil. Por la tarde he probado unos nuevos ajustes en la otra moto, pero no hemos tomado la dirección correcta y no he podido rodar tan rápido, además de que hacía más calor y eso no ha ayudado», admitió el balear después de analizar las vueltas y los tiempos.

Tampoco mejoró por la tarde su compañero Marc Márquez. Pero ambos parecen haber encontrado soluciones para que la Honda vuelva a desfilar con soltura sobre un asfalto que la mayoría de los pilotos dan por bueno. De hecho, en la primera sesión de entrenamientos firmaron los dos mejores registros.

Es un Gran Premio abierto, con las dudas que arrastran todos los equipos. El campeón en Austin, Álex Rins, no pudo mejorar su decimosexta posición. Yamaha tuvo en la sexta plaza de Maverick Viñales su alegría particular, pues Valentino Rossi terminó decimosexto. Ducati, no obstante, confirma que, unque sufre con el calor jerezano, tiene opciones de triunfo con Danilo Petrucci, mejor en la combinada final, y Andrea Dovizioso, tercero tras Márquez. Un aliento para el 4, que ya confirmó en la víspera que no tiene realmente ninguna curva favorita y pocos consejos puede dar de un trazado en el que nunca ha ganado, ni siquiera ha subido al podio.

Para añadir tensión al día, la mayoría de las marcas ofrecieron su propio deflector par enfriar los neumáticos. Tras el pionero Ducati, y toda la polémica suscitada, se descubrieron Honda, Yamaha y Aprilia.