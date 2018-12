MotoGP Dani Pedrosa tendrá su curva en Jerez El circuito de Jerez- Ángel Nieto rendirá homenaje al expiloto de MotoGP bautizando una parte de su trazado

Actualizado: 18/12/2018 02:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dani Pedrosa recibirá su particular homenaje en el lugar donde más famoso se ha hecho: los circuitos. El trazado de Jerez nombrará una de sus curvas en su honor. Así lo ha anunciado la alcaldesa de la localidad, Mamen Sánchez, en la I Gala del Motor a la que ha asistido el piloto.

La alcaldesa de Jerez Mamen Sánchez anuncia en la I Gala del Motor el nombramiento de la curva 6 como curva Dani Pedrosa. — Circuito de Jerez-Ángel Nieto (@circuitodejerez) December 17, 2018

El piloto español, campeón del mundo en 2003 (125cc), 2004 y 2005 (250cc), ha triunfado en cuatro ocasiones en el Gran Premio de España (2005, 2008, 2013 y 2017). Después de una exitosa carrera en MotoGP en la que ha logrado 31 victorias y 112 podios, Pedrosa dijo adiós al Mundial tras no encontrar ni el plan de futuro ni la motivación suficiente para continuar. Será probador de KTM a partir de 2019.

«Jerez te agradece los momentos inolvidables de alegría, triunfos y valerosas victorias que nos ha dado en este circuito que tanto amas. Con esta curva y con este homenaje sólo te devolvemos una pequeña parte de lo que tú nos ha dado», afirmó Sánchez.

«Es mágico tener una curva aquí en un circuito que para mí ha sido de los preferidos de todo el campeonato. Es un circuito que me ha ido bien siempre y me he sentido especial, entonces, el tener una curva aquí compartiendo nombre con otros grandes pilotos es un honor, me siento abrumado y quiero dar las gracias por ello», señaló Pedrosa.

La curva 6 (conocida hasta hoy como Dry-Sack) llega tras la recta de 607 metros que nace en la curva 5 de Sito Pons. La curva de Dani Pedrosa origina la mayor frenada del circuito. La recta, además, está en bajada, lo que dificulta parar la moto para entrar en esta curva. Los pilotos señalan que con esta curva hay que tener cuidado, puesto que la moto tiende a levantarse de atrás y lo ideal es hacer la frenada lo más cerca del piano posible para ganar ángulo en la trayectoria. Pero lo complicado de esta curva, donde se producen muchos adelantamientos y caídas, no acaba con la frenada, si no que hay que sacrificar la salida y no irse al lado izquierdo para mantener la línea de cara a la siguiente curva. Es, sin duda, el punto de adelantamiento más claro del trazado jerezano.