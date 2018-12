MotoGP Dani Pedrosa y Alberto Puig, de la amistad a la guerra total El piloto responde a su antiguo jefe y amigo, quien le acusó de no haber hecho lo suficiente para ganar en MotoGP: «ubiera agradecido que todo el resentimiento que está demostrando conmigo me lo hubiera manifestado en persona»

Dani Pedrosa ha asegurado que le resulta «curioso» que el team manager de Repsol Honda, Alberto Puig, cambie «bruscamente» de opinión sobre él, tras afirmar que había otros pilotos que quisieron «ganar» más que él el título de MotoGP, y ha confesado que hubiera «agradecido» que le hubiese mostrado ese «resentimiento en persona», ya que ahora sólo persigue el «morbo».

«Lamento la visión y decepción que Alberto Puig tiene de los resultados que he conseguido. Eso sí, me resulta curioso que él haya ido cambiando bruscamente, de un día para otro, su opinión sobre mí. Espero que algún día lo supere. Yo le he dado a él lo mejor de mí mismo, entregando todo lo que era capaz en cada momento», declaró en una publicación en su cuenta oficial de la red social Facebook.

En una entrevista publicada este sábado en el periódico La Vanguardia, Puig afirmó que este año se encontró «un Dani diferente al que recordaba». «No voy a entrar en detalles... Igual, para ser campeón de MotoGP hubiera tenido que asumir unas cosas que no ha hecho. En la vida nadie te regala nada. Ha habido otros que han querido más ganar el título», señaló Puig.

Así, el catalán se mostró molesto por el hecho de que Puig cuestione su profesionalidad. «Poner en duda que un piloto quiera ser campeón no es propio de quien se dedica a este deporte. Hubiera agradecido que todo el resentimiento que está demostrando conmigo me lo hubiera manifestado en persona con tantas oportunidades como hemos tenido este año, en lugar de esperar a hacerlo ahora que ya no estoy en el equipo, pues el morbo que persigue con ello no me motiva lo más mínimo. Todo tiene su momento. En cualquier caso, que deje en paz a quienes no hablamos mal de él...», concluyó.

Pedrosa puso fin al final de la pasada temporada a sus 18 temporadas como piloto del Mundial, 13 de ellas en la categoría reina, y a su historia con el Repsol Honda. El de Castellar del Vallès, que en 2019 será piloto probador de KTM, ha conquistado tres títulos mundiales: uno de 125cc (2003) y dos de 250cc (2004 y 2005).