Media Maratón de Algeciras 2025: fecha, recorrido completo y precio de inscripción

El atletismo no descansa en la provincia de Cádiz.

La X edición de la Media Maratón Ciudad de Algeciras llega este fin de semana y numerosos serán los participantes que tomen la salida en esta prueba del calendario deportivo provincial.

La segunda ciudad con mayor población de la provincia de Cádiz acoge un año más una cita deportiva de gran calado gracias a la labor del Club Atletismo Bahía de Algeciras, que organiza la carrera con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras.

¿Cuándo se celebra la cita?

El sábado 4 de octubre a las 19.00 horas se iniciará la X edición de la Media Maratón Ciudad de Algeciras, que cerrará su control a las 21.30 horas.

¿Cuál es el recorrido de la prueba?

El circuito, con salida y entrada en el Estadio Enrique Talavera (Algeciras), cuenta con un recorrido de 21,097 kilómetros.

El itinerario es el siguiente: Salida desde el Estadio Enrique Talavera 1 Vuelta–Paseo de la Cornisa hacia el Cementerio- Incorporación a Carretera El Rinconcillo por delante de Cámara de Comercio-Giro frente a Colegio Mediterráneo-Avenida de Italia hasta intersección con Avda. Alemania vuelta a Carretera El Rinconcillo en dirección a Avenida Juan Pérez Arriete-Rotonda Ave María- Avenida Virgen del Carmen, dirección Málaga- Giro en paso de peatones, antes de Torre del Milenio- dirección Cádiz hacia Avenida Virgen del Carmen-Rotonda Ave María, seguimos Paseo Marítimo-1er. Avituallamiento Km.5 Avenida Virgen del Carmen, junto a Emalgesa-Rotonda Varadero- Avenida Carlos Cano. Vuelta en Rotonda Avenida 28 de Febrero- dirección a Avenida Carlos Cano-Avenida Virgen del Carmen-2o Avituallamiento km.10.-Rotonda Varadero continua Avda. Virgen del Carmen hasta Rotonda Ave María.-Entrada a Paseo de la Rivera, continua frente antigua Lonja via de servicio e incorporación a puente Acceso Norte. Salida a Carretera el Rinconcillo..- 3er. Avituallamiento Km.16 -Rotonda costa Rinconcillo Playa, vuelta a Carretera el Rinconcillo.-.- Rotonda Bp.-Juan Perez Arriete.-Rotonda ave María, Vuelta a Carretera Rinconcillo, Via de Servicio Estadio, Paseo de La Cornisa.-entrada a Enrique Talavera, una vuelta y meta.

El atletismo está muy presente en la provincia de Cádiz. F. J.

¿Quién puede participar en la carrera?

Todas las personas, federadas o no, pueden formar parte de la X Media Maratón Ciudad de Algeciras. También podrán participar los atletas extranjeros que cumplan con la normativa de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Se pondrán en liza las siguientes categorías: Júnior-Promesa (de 18 a 22 años de edad), Sénior (de 23 a 34 años de edad), Veteranos A (de 35 a 39 años de edad), Veteranos B (de 40 a 44 años de edad), Veteranos C (de 45 a 49 años de edad), Veteranos D (de 50 a 54 años de edad), Veteranos E (de 55 a 59 años de edad), Veteranos F (de 60 a 69 años de edad) y Veteranos G (de 70 años en adelante). Las categorías se regirán por la edad cumplida el día de la prueba

Las inscripciones podrán realizarse, en la página web de Gesconchip: www.gesconchip.es

Muchas carreras tiene lugar en la provincia gaditana a lo largo del año. F. J.

Además habrá un límite de 300 inscripciones en la prueba individual. La cuota de inscripción era de 12 euros hasta el 4 de septiembre y de 15 euros desde el pasado 5 de septiembre hasta el cierre de inscripciones. El plazo terminará el jueves 2 de octubre a las 20.00 horas.

No se admitirán inscripciones fuera de plazo bajo ningún concepto. Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota de inscripción no será reembolsada, excepto en el caso de que la prueba no se desarrolle.

Por otra parte, la inscripción en la prueba de Relevos tendrá un importe de ocho euros por participante.

