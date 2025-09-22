La octava San Silvestre Gaditana aumentará su recorrido a 5.400 metros y ampliará las inscripciones a 1.500 corredores

La octava San Silvestre Gaditana ya va tomando forma y pese a que falta algo menos de cuatro meses para la celebración de la prueba, desde la organización de la misma, el Polideportivo Olimpo Cádiz, se ha anunciado que el próximo día 1 de octubre se abrirán las inscripciones a una prueba que cada año atrae a más corredores de todas partes del país convirtiéndose en un evento que la ciudadanía espera con ganas en unas fechas tan señaladas. Para Dani Franco, como responsable técnico de la prueba, «es una alegría comprobar que cada año quiere apuntarse más gente a correr por Cádiz y quienes lo hacen vienen de diferentes puntos del país e incluso de otros países y eso nos hace ser referentes dentro de las carreras populares».

En esta próxima edición, en la que la organización lleva trabajando desde el mes de enero, se apuntan novedades respecto a la pasada edición, que tuvo un recorrido novedoso de 5.200 metros y la meta ubicada en Plaza España junto a la Diputación.

«Al tener que convivir con los movimientos de la ciudad en esa fecha, tuvimos que replantear el recorrido original y por mantener la seguridad de las personas corredoras, limitamos a 1.300 inscripciones la prueba absoluta; eso conllevó dejar a mucha gente fuera pero había que probar la salida y parte del nuevo recorrido que finalmente no tuvo ningún incidente y a todo el mundo le gustó. De ahí que apostemos por el mismo recorrido en esta edición con la modificación de la salida tras el compromiso de esta organización con la Policía Local», comenta Franco.

«El retrasar el arco de salida hacia la Plaza de las Tortugas nos permite poder abrir 200 inscripciones más que el pasado año y llegar a más corredores y corredoras», apunta Dani, que se muestra optimista de cara a la apertura de inscripciones, destacando que «se mantienen los precios de la pasada edición y los tramos de fechas para poder inscribirse». En este sentido, las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de diciembre o hasta agotar los 1.500 dorsales disponibles.

Desde el Polideportivo Olimpo, se está trabajando desde hace meses en la carrera para que vuelva a ser un éxito y se está contactando con empresas de la provincia para que patrocinen o colaboren en la misma así como con entidades sociales y de investigación para cumplir con los compromisos que tiene la entidad con la ciudad.

