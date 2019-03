MOTOR Pésame, dolor y consternación Pilotos, clubes, deportistas, políticos y otros famosos muestras sus condolencias al conocer la muerte del piloto roteño Marcos Garrido a sus 14 años

Consternación, abatimiento, luto, pena, desconsuelo... No hay palabras para calificar el tremendo impacto que ha tenido el fallecimiento del piloto roteño Marcos Garrido a sus 14 años. Un desafortunado accidente en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto se cobró la vida de esta joven promesa del motociclismo y fueron muchos los rostros conocidos que no lo dudaron a la hora de unirse al dolor.

La noticia, como no podía ser de otra manera, supuso un tremendo mazazo en el mundo del motociclismo. Así lo dejaron entrever pilotos como Marc Márquez, que no dudó en señalar en su cuenta personal de 'Twitter': "Dura noticia la pérdida de Marcos Garrido. Mucha fuerza a todos los familiares y a todos los amigos en estos momentos tan difíciles. DEP".

Y no fue el único, pues Álex Márquez ("Momento muy triste para todo el motociclismo. Todo mi ánimo a la familia y amigos. DEP Marcos Garrido"), Maverick Viñales ("Quiero mandar todo mi apoyo a la familia de Marcos Garrido, qué tristeza. Descansa en paz"), Héctor Faubel ("Otro duro golpe... nuestro deporte se lleva otro ángel: Marcos Garrido. DEP"), Álvaro Bautista ("Mi más sincero pesame a familiares y amigos. DEP") y Efrén Vázquez ("Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos de Marcos Garrido. Otro duro palo para todo el 'paddock'. Un gran piloto que por desgracia se nos marcha demasiado pronto. Una gran tristeza"), entre otros, también se unieron al dolor.

Pero esta noticia también fue lamentada en otros ámbitos del deporte. Sin ir más lejos, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) expresó sus condolencias: "La @rfef lamenta el fallecimiento de Marcos Garrido. Descanse en paz". Un pésame al que se unieron clubes como el Cádiz CF ("El #CádizCF quiere trasladar sus condolencias a los familiares del piloto roteño Marcos Garrido que ha fallecido este domingo en el Circuito de Jerez. Descanse en paz"), los dos clubes más señeros de Jerez (Xerez CD y Xerez DFC), el Málaga CF... E incluso un paisano del joven piloto fallecido, pues el roteño José Mari, centrocampista del Cádiz CF señaló a la finalización del Cádiz CF-Córdoba CF: "Mi más sincero pésame a la familia y amigos de nuestro paisano Marcos Garrido tristemente fallecido hoy. Hoy Rota llora su perdida. DEP".

Política y cultura no pasan de largo

Si en el mundo del deporte la noticia estuvo muy presente, los políticos tampoco dejaron pasar su oportunidad para lamentar lo sucedido en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Desde Pedro Sánchez, presidente del Gobierno ("Lamento profundamente la muerte del joven Marcos Garrido en Jerez. Catorce años no es edad para morir. Toda una vida por delante truncada. Me sumo al terrible dolor de sus padres, familiares y amigos") hasta Pablo Casado, líder del Partido Popular ("El deporte del motor está de luto por el terrible accidente en el que ha perdido la vida el joven piloto gaditano, Marcos Garrido. Un fuerte abrazo a sus padres y al resto de su familia, todo mi afecto y solidaridad", sin olvidar a Albert Rivera, la cabeza visible de Ciudadanos (Qué noticia tan dura y terrible. Descanse en paz el joven Marcos Garrido, fallecido en un desgraciado accidente en el Circuito de Jerez. Todo mi apoyo y mi cariño para sus familiares, amigos y compañeros. Mucha fuerza".

Todo ello sin olvidar a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía ("Triste noticia con la trágica muerte del joven piloto Marcos Garrido tras sufrir un accidente en el Circuito de Jerez. Quiero transmitir todo mi apoyo y mis condolencias a familiares y amigos en estos momentos tan difíciles. DEP"); Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ("Mi más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de Marcos, que con sólo 14 años nos ha dejado hoy tras un accidente en el Circuito de Jerez. Descanse en paz"); Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid ("Todo mi cariño y apoyo a la familia y amigos de este pequeño gran campeón"); la jerezana Inés Arrimadas, líder de la oposión en Cataluña ("Consternada al conocer esta triste noticia que llega desde Jerez. Mi más sentido pésame y todo mi apoyo a los familiares, amigos y allegados del joven piloto Marcos Garrido. DEP").

Y una lista interminable en la que también aparecen Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía ("El deporte andaluz está de luto por la pérdida del joven gaditano Marcos Garrido, fallecido hoy cuando disputaba una prueba de motociclismo en el circuito de Jerez. En estos momentos tan duros, le mando un abrazo enorme a su familia, amig@s y compañer@s"); Irene García, presidenta de la Diputación de Cádiz ("Abatida por la noticia del fallecimiento del joven piloto roteño Marcos Garrido en el Circuito de Jerez. Mis condolencias a sus familiares y amig@s"); y la alcaldesa jerezana Mamen Sánchez ("Desde que esta tarde me comunicaron el fallecimiento del jovencísimo piloto Marcos Garrido tras el accidente sufrido en el @circuitodejerez no he dejado de pensar en las ilusiones rotas de este futuro campeón. Es un día muy triste para todos").

Asimismo, desde el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España ("Día duro y muy triste para el deporte español por la muerte de Marcos Garrido, un joven piloto de 14 años, que ha fallecido en accidente en el circuito Jerez-Ángel Nieto tras un choque. Todo nuestro cariño para su familia, amigos y compañeros de equipo") hasta el Consejo Superior de Deportes ("El deporte español está de luto. DEP Marcos Garrido Beltrán, nuestro jovencísimo piloto".

Y de la política a la cultura, pues actores de reconocida talla internacional como el malagueño Antonio Banderas también lo han lamentado: "Mi más sentido pésame a los familiares, allegados y compañeros del jóven piloto Marcos Garrido Beltrán. Mucha fuerza en estos durísimos momentos. DEP".