Javier Asprón

Ante Portugal fue Koke, frente a Irán, Lucas Vázquez. Y contra Marruecos, clasificación en juego, el elegido por FernandoHierro para acompañar a Busquets e Iniesta fue Thiago. El seleccionador tiró por tierra todas las especulaciones de la previa y ni Saúl ni Asensio entraron en el último once de la fase de grupos. Ni músculo, ni velocidad. Más control.

Al margen del cambio de Carvajal por Nacho, motivado por la lesión del lateral en el primer partido, la única línea en la que se han introducido modificaciones en cada encuentro disputado en Rusia es el centro del campo. Nada suele ser es casual en la selección. La zona de creación jamás ha sido un problema en los últimos años. Al contrario, buena parte de los éxitos recientes son culpa de la inmensa calidad que ha desbordado por ahí la selección. Pero este Mundial viene demostrando que el sostén defensivo que aporta Busquets ahora resulta insuficiente.

Ante Marruecos España mantuvo las mismas dudas que en los partidos anteriores. Siguieron las pérdidas absurdas en el centro del campo que convierten la existencia de Piqué y Ramos en un sinvivir. España es un flan atrás, y buena culpa de ello la tiene la soledad del mediocentro azulgrana cuando el rival roba. El estilo de España no se negocia, pero provoca taquicardias. «Tenemos que ser autocríticos», exponía Hierro tras el partido, preocupado por la imagen de esta selección. «Debemos ajustar las transiciones de los contrarios porque nos están haciendo mucho daño».

Quien más sufre ahora es Iniesta, enredado en un sube y baja emocional y estirándose lo que puede, que ya no es mucho. El manchego jugó sus mejores minutos del Mundial aprovechando que Marruecos no quiso encerrarse. Subió unos metros su posición en el campo y el paso adelante le vino fenomenal. Gracias a él se entendió mucho mejor con Isco y entró más veces en el área que en los dos partidos anteriores. El problema es que el fuelle ya no le da para recuperar. Que defensivamente su aportación no llega es una evidencia, pero en ataque sigue siendo un activo del que cuesta desprenderse, bien que lo sabe Hierro.

Falló con Ramos

Pese a realizar un mal partido ante Irán, suyo fue el pase que sirvió a Diego Costa para darle la victoria a España. Ayer también dio la asistencia en el gol de Isco, un pase atrás tras colarse en el área en una jugada suya tan característica, despistando rivales y engañando hasta a su sombra.

En ese tobogán en el que anda metido Iniesta en su último Mundial, también hay que achacarle su parte de culpa en el gol inicial de Marruecos. Un despiste, un malentendido con Ramos, puso en bandeja el regaló para que Boutaib adelantara a la selección africana. Y otro hecho irrefutable, al héroe de Sudáfrica solo está para 45 minutos. Si en la primera mitad fue uno de los destacados, en el segundo periodo desapareció del mapa. Cada vez que apretaba Marruecos sufría lo indecible, mientras que en ataque su figura se empequeñecía al mismo ritmo que crecía la de Isco. No hubo más noticias de él, y aún así Hierro le mantuvo en el campo hasta el final.

También se desvaneció la aportación de Thiago, retrasado hasta la misma altura que Busquets para echar una mano en lo que pudiera. La novedad en el once de ayer acabó dejando su puesto a Asensio, que se incrustó en la posición de Silva, retrasando al canario. El jugador del City es otro de los que sigue sin aparecer. Se entendió poco con Carvajal y, al igual que Iniesta, se volvió invisible en la segunda mitad. Tras el segundo gol de Marruecos fue el elegido por Hierro para salir del campo.