SELECCIÓN ESPAÑOLA EN CÁDIZ Jesús Casas: «La selección española, con juego y resultados, es la que debe volver a ilusionar a la afición» El gaditano, segundo entrenador de la Roja, analiza la actualidad antes de su visita a Carranza y repasa su trayectoria: «Pude tener un golpe de suerte, pero en la continuidad ya si tengo mucho que ver»

En cuestión de meses, pasó de entrenar al Rota, Deportes Romero y chavales de la cantera del Cádiz CF a ganar la Liga de Campeones con el Barcelona de Messi, Neymar y Luis Suárez. Un salto meteórico que podría desorientar a cualquiera con la cabeza llena de pajaritos. Pero innumerables horas de trabajo en el barro han bien amueblado la de Jesús Casas, un gaditano de a pie que se ha instalado en la élite del fútbol y ahora rige los destinos de la selección española como mano derecha de Robert Moreno. La visita de la Roja a Carranza es una perfecta excusa para hablar durante horas de su gran pasión.

Apadrinado por Luis Enrique, a quien conquistó «con un informe del Poli Ejido», asume críticas y elogios consciente de que está «donde quiero estar». Así que disfruta de un momento especial, inigualable, con una filosofía ambiciosa: «Para lograr algo primero hay que soñarlo», y un método pleno de confianza. «Para llegar aquí hay que tener un golpe de suerte, pero para mantenerse algo habrá que hacer».

Primero, ejercicio de revisión. Echar la mirada atrás para mirar el pasado desde la actual perspectiva. ¿Cómo observa lo que ha vivido en los últimos años?

Nunca me he parado a pensar. Va todo tan rápido que no da tiempo. Recuerdo con mucho cariño el último año en el Cádiz, con una generación de canteranos que me da pena porque salvo Manu Vallejo ninguno de aquella generación se asentó en el primer equipo pese a su calidad. A partir de ahí Barcelona, Watford, selección española... a un ritmo vertiginoso. Todo son recuerdos muy positivos que valoraré quizás el día que pare. He llegado a sitios que no se me pasaban por la cabeza. Si la vida es frenética, el fútbol mucho más. Y eso que en la selección todo es más calmado que en los clubes.

¿Y cómo se encuentra ahora?

Contento, feliz. El trabajo ahora es más llevadero para poder estar en la familia. Además, sé que esto es algo diferente, estar en una selección es un momento muy concreto. Hay muchos entrenadores a los que les encantaría tener esta experiencia.

En su caso particular, ¿cuánto hay de trabajo y cuánto de azar?

Ambas cuestiones van unidas. Como yo habrá muchísimos, claro. Tuve la fortuna de entrar en este círculo gracias a Luis Enrique, que me dio la oportunidad. Tuve suerte, pero más valoro la continuidad, porque el golpe de fortuna lo puedes tener, pero en lo otro tengo yo más que ver.

¿Qué sentirá cuándo se siente en el banquillo del Ramón de Carranza?

Uff. Es especial, sin duda. En la época del Barça, siempre en el sorteo de Copa deseaba que tocara el Cádiz. Aquí nunca me planteé jugar en Carranza, y cuando me lo comunicó el presidente Luis Rubiales, mucha alegría... y un marrón por los compromisos (sonríe). Pero la ilusión va muy por delante, y no sólo la mía, sino de mucha gente que está detrás.

¿Llegó a soñar con ser alguna vez el segundo entrenador de la selección española?

Eso ni lo soñé. Lo veía tan lejano, tan imposible... Quería estar vinculado al fútbol, pero nunca se me pasó por la cabeza formar parte del staff de la selección absoluta.

¿Cuál es su función ahora?

Lo que hacemos es filtrar toda la información que trae el departamento de scouting (ojeadores, analistas) para que al entrenador le llegue lo más reducido posible y lo más significativo. Para preparar el partido.

¿Qué es lo que ve en el ordenador durante el partido en el banquillo?

Robert está siempre intentando sacar el mayor partido posible a las teconologías. Antes yo veía la primera parte en la grada, con una mejor visión. Con el ordenador ganamos, porque yo estoy viendo el partido en la pantalla y la transmisión con Robert es más rápida, no a través de móviles y terceras personas. Incluso él lo puede ver. Mientras, le estoy haciendo cortes de momentos determinados que interesan. El fútbol es de los deportes a los que más les cuesta innovar. Pero se ha dado el paso definitivo y quien no se adapte a ello se va a quedar rezagado. El entrenador no puede tener toda la información, pero el grupo de trabajo le llegará lo más importante ya filtrado.

¿Por qué esa relación con Luis Enrique?

Pues mira. Tengo en mi casa firmado un DVD que me dice «aún me acuerdo del maravilloso informe del Poli Ejido», que fue el primero que le hice. Ha apostado por un grupo de trabajo, por las personas. Le estaré eternamente agradecido. Y Robert ha abierto muchas puertas para que a la gente la valoren por su capacidad, no por su currículum como futbolista. Cuando Molina y Rubiales lo vieron trabajar, en esos momentos en los que Luis Enrique no estaba por motivos personales, quedaron satisfechos de esa labor. Es una decisión valiente, pero también coherente.

Decisión arriesgada.

De cara a los medios y la afición. Lo más sencillo hubiera sido apostar por un entrenador de renombre. Pero Molina y Rubiales tienen mucha personalidad. Quizás nos estén esperando con el discurso fácil, de que Rober no tiene experiencia. Pero nada te garantiza el éxito. Entrenadores con veteranía han tenido buenos y malos resultados. En campeonatos como una Eurocopa o un Mundial, cinco minutos malos más te dejan fuera. Y catalogar eso como éxito o fracaso... se debería hacer una valoración más general. Aunque nunca se hace.

¿Cuáles son las diferencias entre Luis Enrique y Robert Moreno? Desde fuera parecen muy diferentes.

El modelo de juego es similar, aunque las personalidades son diferentes. Luis es más efervescente e intenso, y Rober es más pausado y se lo toma con más calma.

¿Cuesta lidiar con un vestuario como el de la Roja?

Para nada.Es mucho más fácil que en un club. No hemos tenido ningún problema, y los jugadores están agradecidos por haber apostado por ello. La convivencia no es larga, sólo de 10-12 días, no de una temporada completa. El día a día en un club es lo que te desgasta, ya sea en el Barcelona o en un juvenil.

¿Qué partido espera el viernes 15 de noviembre?

A priori somos superiores, pero ya en Malta nos costó. Porque las diferencias cada vez son menores. Ellos no querrán el balón, buscarán el contragolpe, y nosotros esperemos estar fluidos. Queremos divertir a la gente, y la gente se divierte con goles.Además, aquí hay ganas. Viendo las expectativas, en la Federación me decían que todos los partidos hay que jugarlos en Cádiz (bromea). La afición en el sur es más pasional. La selección tiene el problema de que al no haber un grupo referente de animación concreto, a veces el estadio decae. Aquí somos algo más animosos y a ver si se genera un buen ambiente. El futbolista lo agradece.

¿Es distinto el combinado español a otros en cuanto a animación se refiere?

Me impresionó Rumanía. Había un grupo referente que llevaba la voz cantante y se notaba muchísimo. Habría que plantearse qué hacer con esto. Quizás tener una sede fija, o hablar con las peñas de la ciudad allá donde se juegue, o montar una peña de la selección española... nos gustaría más animación, eso seguro. Vivimos el momento en la época de títulos y puede que se haya diluido un poco, como le pasaría a cualquier club. Cuanto mejor va un equipo, más afición tiene.

¿Piensan en una sede fija para España?

Todo tiene sus pros y sus contras. Egoístamente, lo mejor es una sede fija en Madrid, donde tenemos la Ciudad Deportiva y no implica desplazarnos. Pero privas a la gente de ver a la selección nacional y si quieres que sea el equipo de todos, lo tienes que acercar a la gente.

¿En qué medida se percibe el desgaste de la selección tras los últimos fiascos?

No es desapego, quizás falta un poco más la implicación de cuando se ganaban títulos. Debemos ser nosotros con el juego y los resultados los que tenemos que reenganchar a la gente y generar la ilusión.

Llegan las primeras críticas

Hasta el mes pasado todo eran elogios, pero en la última concentración llegaron las críticas. Se pinchó un tanto en Noruega y Suecia pese a la clasificación.

No han sido nuestros mejores partidos, pero estuvimos serios y en ambos los restulados fueron injustos. Disfrutamos de más ocasiones en los dos choques. El fútbol es muy resultadista y han quedado los dos empates.

Complete esta frase. España tiene buenos jugadores, pero...

Los demás también los tienen. Francia, Bélgica, Inglaterra, Portugal, Holanda, Italia... Creo que ellos dirán lo mismo. Es que todos juegan, y otros rivales más asequibles en su momento ahora son capaces de llegar a semifinales.

Esta vez no es favorita.

Hay selecciones que el ránking Fifa están por delante. No somos los máximos favoritos, pero tenemos opciones porque no somos inferiores a otras selecciones. Hay que disputar. Francia está al nivel del ciclo de España de hace diez años. Bélgica e Inglaterra hicieron un gran Mundial. Holanda, Alemania, Italia estan más escondidas, pero tienen un enorme potencial. Es que son muchas.

¿No cree que a la selección le falta madurez? ¿Que es demasiado joven?

Hay una buena mezcla, y la madurez la darán los partidos. Si comparas con la España campeona del mundo, pues claro que había muchos jugadores de Barça y Real Madrid. Ahora están evolucionando. Fabián, Ceballos, Oyarzabal... van cogiendo peso en sus equipos y estamos notando esa evolución. A algunos más que madurez les falta continuidad en sus equipos. Estamos muy contentos con el potencial de la selección y vamos a sacar el mejor rendimiento.

¿Es complicado hacer la convocatoria? ¿Qué es lo que más influye?

Al final es un compendio de todo. El momento de forma influye pero no es determinante. El estilo de juego influye. Hay jugadores en un buen momento pero cuando visualizamos cómo podrían interaccionar con otros compañeros, no los ves. Fue doloroso dejar fuera en la última lista a Parejo, pero si no tendríamos que no convocar a Saúl, Cazorla, Thiago o Fabián. Afortunadamente tenemos mucha competencia y en el centro del campo es donde más se nota.

Es Ramos quien ejerce el liderazgo.

Es quien más partidos lleva en la selección española, es un ejemplo a seguir. Experiencia, títulos... indudablemente es el líder.

¿Habló con Piqué para convencerle de su vuelta?

No, no. Eso es cosa del seleccionador. Y como opinión mía, cada uno toma sus decisiones y hay que respetarlas, sin intentar convencer. Contamos con Íñigo (Martínez), Raúl (Albiol), Mario Hermoso, Diego Llorente, Pau Torres... Hay centrales de sobra, estamos cubiertos. El debate es más de prensa.

La virtud y el talón de Aquiles de la selección.

La virtud es el bloque. No tenemos una individualidad que nos marque la diferencia. Y hay que mejorar en todo, no pensar así sería un error.

Mucha crítica incide en los cambios en cada convocatoria

Y si moviéramos pocos también nos criticarían. Tenemos las cosas claras. Traer a un jugador porque sí no va a pasar. Y puedes traerte siempre a los mismos, para que luego se lesionen o tengan un mal final de temporada y tampoco valga. Lo suyo es tener un bloque, y además que venga de un equipo, como el Bayern en Alemania o el Barcelona en la época anterior. Tenemos una columna, y el resto entra en función del estado de forma y del planteamiento. Además, tú no conoces a un futbolista hasta que no lo tienes enfrente.

¿Tienen alguno en mente que no haya sido convocado ahí?

Tenemos el foco sobre unos 70 jugadores. Y van entrando. Por ejemplo Ansu Fati. Ha aparecido ahí y te tienes que fijar. Si tiene una evolución buena, aunque no haya entrado en una lista anteriormente va a tener opciones.

¿Volverá Luis Enrique a la selección?

Ahora mismo no sabemos nada. Ha sido un momento delicado y deseamos que lo antes posible retome su actividad. Él marca los plazos. Mantenemos el contacto y está fuerte. Es muy honesto, y cuando dio el paso atrás no ha querido influir luego.

¿A qué aspira España en la Eurocopa?

Todo el que va aspira a ser campeón. Pero no estamos solos. Vamos con la idea de ganar, pues si no tenemos esa idea, sí que es complicado.

Suso y Luis Alberto son los gaditanos que ahora buscan un hueco en La Roja.

Son jugadores top, siendo referentes en sus clubes en ligas extranjeras. Les haría mucha ilusión venir a Carranza, pero la competencia es brutal y parten con muchas opciones.

¿Les perjudica jugar fuera de España?

Perjudica más a nivel de aficionados que en lo que a nosotros se refiere. No nos influye. Rober ha estado en Italia, yo en Francia, hemos ido a Inglaterra... les puede perjudicar a nivel mediático.

Lo mejor y lo peor de su posición actual.

Lo peor nada. Estoy donde quería estar, viviendo del fútbol profesional. Y lo mejor es estar en la selección nacional, un cargo al que es muy difícil acceder.

Ahora, echando la vista hacia adelante. ¿Qué vbes en el horizonte?

Intento disfrutar del momento y aprender mucho porque no sé qué deparará el futuro.