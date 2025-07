Álvaro Mogollo: «La pretemporada en la provincia no se entiende sin el Trofeo Ciudad de El Puerto»

El periodista Álvaro Mogollo se encargará esta próxima semana de dar voz a la XLIX edición del Trofeo Ciudad de El Puerto, cita que a un paso de sus Bodas de Oro disputarán anfitrión Racing Club Portuense, el Xerez CD y el Atlético Sanluqueño.

El 'Trofeo de la Bahía' se celebrará en el Estadio José del Cuvillo el miércoles 6 de agosto desde las 19.00 horas con un formato triangular. Lo hará con el anfitrión Racing Club Portuense al frente de un cartel al que se unen un clásico como el Xerez CD, siempre presente en El Puerto, y Atlético Sanluqueño, otro de sus vecinos más cercanos. División de Honor, Segunda RFEF y Primera RFEF representadas en una cita que, a diferencia de lo que sucede con este tipo de competiciones, empieza a recuperar su esplendor.

Trofeo Ciudad de El Puerto. RACING CLUB PORTUENSE

Nacido en Cádiz el 13 de junio de 1992, aunque criado en Sanlúcar de Barrameda, Álvaro Mogollo Marín pregonará el 'Trofeo del Catavino', un torneo que en esta ocasión estará representado por las tres ciudades del triangulo del vino de Jerez: Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda.

El periodista sanluqueño inició su andadura profesional en Costa Noroeste TV, donde ha formado parte del equipo en varias etapas. Tras su paso por el departamento de comunicación del Atlético Sanluqueño se marchó en el año 2018 a la capital de España para trabajar en Marca.

Su trayectoria ha continuado en agencias de comunicación en Madrid y Sanlúcar de Barrameda antes de llegar a LA VOZ en el año 2022. Durante algo más de dos años ha sido el responsable de política provincial del periódico gaditano hasta que en el presente año 2025 ha pasado a ser el responsable de comunicación de la empresa Bayport, con sede en El Puerto de Santa María.

Con raíces gaditanas y serranas (debido a su vinculación con Zahara de la Sierra), Álvaro Mogollo, que también ha sido árbitro, conoce al detalle el balompié provincial y autonómico. Sin ir más lejos, más de un lustro lleva al mando de las redes sociales y narrando los encuentros del Atlético Sanluqueño en Canal Sur Radio.

A un paso de las Bodas de Oro del 'Trofeo de la Bahía', Álvaro Mogollo, que será presentado previamente por José María Aguilera, recogerá el testigo de su compañero Rubén López.

- ¿Cómo recibe la designación de ser el próximo pregonero del Trofeo Ciudad de El Puerto?

- Con mucho honor porque es una cita muy relevante para todos los que conocemos el fútbol de la provincia de Cádiz. Tener la oportunidad de hablar y hacer un recorrido por lo que ha sido la historia de este Trofeo es una responsabilidad, pero también un placer y un orgullo al tener en cuenta el cartel que se conforma este año con equipos con una dilatada historia.

Ahí está el Racing Club Portuense, que se acerca poco a poco a su centenario; el Xerez CD, que ha estado en Primera; y el Atlético Sanluqueño, que es el segundo equipo de la provincia gaditana junto al Algeciras en cuando a división.

- ¿Cuál fue su primera impresión al recibir la noticia?

- Me dio muchísima alegría y también sientes un privilegio. Aunque se pueda pensar que ahora mismo es una situación en horas bajas la del Racing Portuense, hay que tener en cuenta la dimensión de una ciudad como El Puerto de Santa María, la historia que atesora el club y seguro que de aquí a muy poco tiempo irá creciendo por la estabilidad de su proyecto. Que me den la oportunidad de hablar sobre este Trofeo lo valoro mucho y más aún con la libertad que me dan para enfocar la presentación sobre lo que yo considere oportuno.

Es una oportunidad magnífica que me merece respeto por la masa social que arrastran los clubes que van a disputar el Trofeo Ciudad de El Puerto el próximo 6 de agosto en el Estadio José del Cuvillo.

- El Trofeo Ciudad de El Puerto es...

- El Trofeo Ciudad de el Puerto es un imprescindible del verano de la provincia de Cádiz. Para todos los aficionados al fútbol de la provincia, sean del equipo que sean, el verano significa Trofeo Carranza y Trofeo Ciudad de El Puerto. Hubo otros como el Ciudad de La Línea, pero siempre recuerdo por encima de cualquier otro el Trofeo Carranza y el Trofeo Ciudad de El Puerto como dos iconos. El punto de partida de LaLiga porque al llegar ambas competiciones ya llegaba lo serio.

Álvaro Mogollo en el Estadio José del Cuvillo. A. V.

- ¿Cuál es su primer recuerdo del 'Trofeo de la Bahía'?

- Mi primer recuerdo del Trofeo Ciudad de El Puerto es cuando yo era muy pequeño, cuando lo jugaban el Racing Club Portuense y el Cádiz CF. Recuerdo una buena conexión en ese sentido, con muchos aficionados que siguen a ambos equipos. Espero que eso se vivía antaño se pueda volver a vivir pronto porque es importante.

No sé si me meto en más hondura de la cuenta, pero el Cádiz CF, que lleva el nombre de la provincia y ha estado recientemente en Primera, vuelva a tender la mano y dispute este Trofeo. Ya que hace gala de provincia y sabiendo el tirón que tiene, el Cádiz CF ayudaría económicamente al Racing Club Portuense con su presencia en el 'Trofeo del Catavino'.

También recuerdo rivalidad en trofeos con Racing Portuense, Cádiz CF, Xerez CD y San Fernando CD. Era una oportunidad de ver a esos equipos medirse frente a frente. Un aliciente más porque muchas veces no se veían las caras en la competición liguera.

- ¿Y qué significa el Estadio José del Cuvillo?

- El Estadio José del Cuvillo me evoca recuerdos gratísimos de mi época en el arbitraje, ya que muchas veces arbitré aquí, y así se ve desde otro punto de vista. También he venido como aficionado para apoyar al Racing Club Portuense frente al Rayo Vallecano y como visitante con el Atlético Sanluqueño.

Álvaro Mogollo con el 'Catavino de Plata'. A. V.

El anhelado formato cuadrangular

- ¿Echa algo de menos en el Trofeo Ciudad de El Puerto?

- Claro que sí. Bajo mi punto de vista el Cádiz CF tendría que estar en el Trofeo Ciudad de El Puerto. Hay que destacar la intención del Racing Club Portuense por mantener el formato cuadrangular de la cita y eso es de valorar.

Por mucho que el Cádiz CF alegue que no juega partidos en césped artificial, no es menos cierto que este Trofeo se recuerda con el Cádiz CF aquí. Esa excusa no le vale al cadista. Hay muchas formas de hacerlo, maneras de probar para no arriesgar con temas físicos a los primeros espadas del equipo, dando aire fresco con otros jugadores, pero la simple presencia del Cádiz CF en el Trofeo Ciudad de El Puerto sería muy importante porque significa tender una mano a un club que siempre ha estado cercano, que ha competido a veces en la misma categoría. Además sería deseable porque ayudaría económicamente al Racing Club Portuense. Así sí haría provincia.

- Pero este año está presente el Atlético Sanluqueño, club al que usted está muy vinculado.

- Es un auténtico orgullo que el Atlético Sanluqueño pueda estar en esta edición. Recuerdo al Atlético Sanluqueño aquí en encuentros de Tercera. Y eso expresa la gran evolución del club porque por aquí han pasado muchos y buenos equipos. Su presencia en el Trofeo de la Bahía dice a las claras su buen trabajo en las últimas dos décadas desde la etapa de Manolo Fernández al frente.

- Y completa el cartel un clásico como es el Xerez CD.

- El Xerez CD siempre ha prestado su ayuda al Racing Portuense. Ha llegado a tocar la Primera División y ha sabido sufrir en sus momentos más oscuros, cuando parecía que todo se complicaba ha estado ahí y ahora está viendo florecer esa entidad que tiene tanta masa social. Creo que después de esos años difíciles, ahora van a más.

Entre Jerez y El Puerto hay mucho vínculo, más en verano, y es un equipo imprescindible para el Trofeo Ciudad de El Puerto, ya que muchos serán los seguidores xerecistas que se acerquen hacia el estadio situado en Valdelagrana. Su presencia es destacable para este Trofeo. Siempre viene bien que esté.

Álvaro Mogollo pregonará el XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto. A. v.

El vino como nexo de unión

-¿En qué línea irá su pregón? ¿Puede dar alguna pista?

- Se puede desvelar, aunque sin entrar en mayores detalles, que es el 'Trofeo del Catavino', con Jerez, Sanlúcar y El Puerto, así que el que sepa unir los puntos sabrá que irá por esa temática por la que convergen estas tres ciudades. Con todo el respeto a otras localidades muy bodegueras de la provincia de Cádiz, las tres por antonomasia son éstas.

- Le toca recoger el testigo de su compañero Rubén López.

- Así es. Es una responsabilidad recoger el testigo de Rubén López en la presentación porque ya vimos el nivel del pregón del año pasado. Aquí no venimos a competir y sí a honrar este Trofeo, haciéndolo con la mejor de las voluntades. Que el buen recuerdo que dejó ese pregón de Rubén López pueda ser la línea a seguir del mío y ojalá deje la misma sensación que dejó el del compañero.

- Pida un deseo.

- Que sirva esa pregón para lo que debe servir el fútbol, que es para unir. Que sea un día en el que disfrutemos todos los aficionados del fútbol de la provincia y de los clubes participantes. Y que sea la antesala de una gran temporada de tres equipos con objetivos distintos en su categoría. Ojalá se cumplan por el bien del fútbol de la provincia.

Quitando rivalidades que se han visto en otras épocas, el fútbol de la provincia gaditana vive en sana armonía.