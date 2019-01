Fútbol Valverde vuelve a dejar su futuro en el aire «En función de cómo vaya la temporada, ya veremos si sigo», asegura en la previa del Getafe-Barcelona

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 05/01/2019 14:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se mantiene en sus trece. Ernesto Valverde no quiere confirmar si seguirá el año que viene en el banquillo del Barcelona a pesar de tener firmado este ter año de forma opcional. El contrato contempla que cualquiera de las dos partes podría resolverlo abonando una cantidad pactada a la otra parte, pero mientras desde el club se asegura que cuentan con el técnico y que están satisfechos con él, el propio Valverde prefiere ir paso a paso y tomar la decisión definitiva más adelante, algo que ya ocurrió con Pep Guardiola y con Luis Enrique. «Tengo contrato con el club y es verdad que el contrato era de dos años más uno y que a final de temporada tenemos que decidir si seguimos o no. Nos emplazamos para más adelante, en función de cómo vaya la temporada, veremos. Todavía no estamos en el ecuador de la temporada. Si la cosa va bien, todos contentos. Hay otra que si no ganas, como nos ha pasado, ponen precio a tu cabeza. Ya veremos cómo va, pero en principio, tengo contrato con el club», empezó explicando el entrenador en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Getafe.

Se le insistió al preparador, que iba lanzando balones fuera con la buena educación que le caracteriza. «Esto no es sólo una decisión mía. Tenemos un contrato y tenemos que respetarlo las dos partes. Nos emplazaremos durante la temporada. Ya veremos cómo va la segunda vuelta. Hay una sintonía muy buena, como hemos tenido desde el principio», reiteró deseando que le preguntaran por el Getafe y el encuentro de mañana. Eso sí, quiso dejar claro que su implicación es máxima: «Hasta ahora estamos mirando la pretemporada y, absolutamente, estoy planificándola. Yo estoy aquí para hacer un trabajo».

Evidentemente hubo preguntas también sobre la Liga y sobre la actualidad. Destacó la fortaleza defensiva Getafe: «Es un buen rival para empezar el año porque nos va a exigir mucho. Somos conscientes de ello. Sabemos y recordamos lo que nos pasó el año pasado con ellos. Allí sufrimos y aquí no pudimos ganar. Tira bien la presión, arriba y con convencimiento. De ahí su puesto en la clasificación, peleando por Europa. Va a más. Es un rival muy difícil e incómodo. Cada balón dividido hacen un esfuerzo por apretarte y que no estés cómodo. Tendremos que centrarnos mucho para sacar el partido». Y añadió que «la clave está en hacer frente al partido, en no salirte de él y en tratar de imponer tu juego, no entrar en la dinámica que ellos quieren. Me parece un buen rival para empezar porque es un rival que te obliga a mucho». Estaba satisfecho el entrenador por cómo iba vaciándose la enfermería, con las altas de Sergi Roberto y Malcom, aunque aún espera que Umtiti se pueda recuperar: «Tenemos una eliminatoria que no sabemos si pasaremos. Intentaremos hacerlo y tenemos en cuenta a los jugadores del B. Hemos recuperado a Sergi Roberto y Malcom y parece que Umtiti puede estar para este mes, también Vermaelen. No sé Samper», explicó antes de ahondar en el caso de Umtiti: «No sé si estará para este mes. En las ruedas de prensa se toma todo literal. Vamos a ver en un par de semanas si puede empezar a entrenar. Soy optimista y le veo con buenas sensaciones, pero vamos a ver».

Los refuerzos de invierno y la llegada de Murillo también tuvieron su cuota de interés. «No me fijo demasiado en eso. Sé que somos un club que tiene que estar abierto a mejorar, pero me fijo sobre todo en que los jugadores con los que contamos, retenerlos», solicitó antes de opinar sobre Murillo, que ha entrado en la convocatoria y podría debutar este domingo con la camiseta azulgrana: «Le he visto bastante bien. Según avanza el tiempo, mejor. Nuestra idea es que estuviera disponible cuanto antes. Tenemos partido mañana y el jueves y el hecho de que haya competido en nuestra Liga es una garantía. Esperamos lo mejor de él». Finalmente se refirió al Real Madrid, al que no descarta pese al tropiezo del equipo blanco esta misma semana: «Evidentemente, mantengo lo que dije. Todavía y en lo que queda de temporada consideramos al Madrid un candidato al título. A veces parece que hay grandes diferencias, pero no es así. Apenas dos partidos y medio. Contamos con ellos como rivales. Este año la Liga está más apretada que el pasado. Todo está más comprimido. Hay muchas lecturas para eso. Que los de arriba pinchan o que los de abajo van más fuertes. Para el espectador está bien que haya alternativas. Para nosotros está bien cualquier cosa si vamos los primeros».