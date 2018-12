Fútbol Umtiti regresa sin saber aún si se tiene que operar El francés ha estado siguiendo un tratamiento conservador y hoy ha sido inspeccionado por los médicos del club

Samuel Umtiti sabrá estas Navidades si debe pasar por el quirófano para solventar los problemas de su rodilla izquierda. El francés ha regresado este domingo a Barcelona tras haber estado durante tres semanas tratándose su articulación en Qatar, concretamente en el centro médico Aspetar. Es la última bala del defensa galo para evitar el quirófano y no perderse lo que queda de temporada. En consenso con el Barcelona y la selección francesa se optó por una última oportunidad con un tratamiento conservador dirigido por un equipo médico de su confianza y recomendado por la Federación de su país. Umtiti se ha sometido a una exhaustiva exploración tras aterrizar en la Ciudad Condal y se ha decidido que de momento se reincorpore a los entrenamientos el próximo día 30 para proseguir con el tratamiento conservador. No se descarta que el Barcelona organice la en las próximas semanas algún partidillo de entrenamiento entre equipos de las categorías inferiores para que Umtiti pudiera probarse y fuera cogiendo el ritmo de competición.

Ante la posibilidad de que Umtiti no se recupere y tenga que ser intervenido, lo que le impediría jugar más partidos este curso, el Barcelona ha movido rápido su ficha y ha contratado los servicios de Jeison Murillo hasta final de temporada. Recomendado por Ernesto Valverde, el club azulgrana ha sabido aprovechar la situación del colombiano en el Valencia, donde no parecía contar demasiado para Marcelino. La entidad catalana llegó a un acuerdo rápido abonando dos millones de euros por su cesión y reservándose una opción de compra por 25 millones de euros ejecutables en junio. Murillo fue presentado esta misma semana y podría debutar en Getafe el domingo, 6 de enero, ya que el mercado invernal se abre el primer día de 2019 y el colombiano ya estará inscrito. Con Vermaelen propenso a lesionarse y la duda de lo que pueda pasar con Umtiti, Valverde solo ha podido contar con Piqué y Lenglet como centrales. El canterano Chumi ha podido dar un respiro a los dos defensas del primer equipo en los partidos de la Copa del Rey.

«Miramos el B, pero no sabemos cuando se va a reincorporar Umtiti y Vermaelen hasta mediados de enero no se recuperará. Están los futbolistas del filial, pero sería conveniente no hacer demagogia con este tipo de cosas», se ha defendido Valverde cuando se le recrimina que haga poco uso de la cantera. El entrenador sabe que tiene un problema de efectivos en la defensa: « En esta demarcación estamos en un momento delicado. Hasta ahora lo hemos gestionado bien, pero no sabemos en adelante cómo va a ir. Sólo contamos con dos centrales». Por este motivo ha justificado el fichaje de Murillo: «Tuvimos en cuenta las premisas del club. Tenía que ser cedido y la idea era que pudiera jugar inmediatamente y que conociera nuestra liga a un nivel alto. Murillo cumple estos requisitos, nos puede ayudar en poco tiempo. Nos hemos tenido que mover rápido y el club ha hecho un buen trabajo. Los fichajes del Barcelona son del Barcelona. Una de las cosas que planteo es que sería importante que conociera el fútbol europeo. Estamos en puertas de empezar dos competiciones en poco tiempo y no podemos tener jugadores que necesitan adaptarse».