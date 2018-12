Fútbol Valverde no se olvida de la derrota del año pasado «Lo que nos pasó ante el Levante tiene que servirnos de acicate», advierte el técnico

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 15/12/2018 17:46h

No las tiene todas consigo Ernesto Valverde, que no se fía del Levante en la vista que los azulgranas rendirán mañana por la noche. Es más, el técnico extremeño aún no ha olvidado que el año pasado encajaron cinco goles y su equipo perdió la oportunidad de acabar la Liga de forma invicta, un registro que hubiera sido histórico. Este es el argumento principal para tener claro que no hará falta motivar excesivamente sus jugadores. «Nos estamos jugando el liderato. Quizá no es un partido con la connotación de un derbi, pero sabemos lo que nos pasó allí y eso nos tiene que servir de acicate. No hace tiempo de esto», quiso recordar. Valverde también se refirió al sistema de juego del rival, con tres centrales y dos carrileros: «Es verdad que cambió en un momento determinado y le ha ido muy bien. Independientemente de eso, sus señas de identidad son claras. Están haciendo grandes resultados. Su buen momento es continuación de su pasada temporada. El año pasado sufrimos mucho allí. Fue el único rival que nos ganó y cómo nos ganó».

El nombre de Dembélé salió de nuevo a relucir, pero al contrario que en anteriores ruedas de prensa, no tuvo relación con polémica alguna sino con su buen momento de forma y la manera de encajarle en el equipo junto a Messi. «Leo Messi generalmente actúa por la banda derecha. Y hasta ahora no estoy pensando quitar a Messi de ahí. Él se maneja bien ahí y Dembélé puede jugar en las dos bandas. Lo veo totalmente natural, vamos», apuntó Valverde, que no cree que el francés y Coutinho sean incompatibles: «El entrenador es pro Barça. Entiendo las preguntas, pero lejos de pensar que es un problema es una ventaja. Ellos pueden jugar juntos». Y aseguró que está contento con el rendimiento de Coutinho: «Estoy contento con todos, pero a veces juegan unos y otras otros. Siempre me preguntan por el que no ha jugado el día anterior. Nos ha dado, nos da y nos dará mucho. Igual no ha empezado de entrada, pero lo hará en muchos otros. Hay competencia y significa que todos están funcionando a un gran nivel».

También quiso dejar claro que no es un problema gestionar la dualidad que se vive con Dembélé dentro y fuera del campo: «No es nada del otro mundo. Llevar un equipo de fútbol es eso. Llevar un grupo, con gente joven. Tratar de que todos vayamos por un camino. A veces se genera más ruido de lo que es importante». Siguiendo con nombres propios, se le cuestionó por el estado de Umtiti, lesionado en la rodilla y pendiente de decidir si pasa por el quirófano, lo que aceleraría la posibilidad de acudir al mercado invernal. « El que Umtiti se pueda recuperar sería una gran noticia y eso implicaría que afrontaríamos lo que resta de temporada con cuatro centrales, aunque tres sean zurdos. Sabremos cómo evoluciona en poco tiempo. Somos el Barça, queremos tener un equipo que responda a lo que nos toca. Ya veremos, pero yo me manejo con lo que tengo». Finalmente, desveló que Malcom y Sergi Roberto «andan justo para este partido. Quizá para el siguiente».