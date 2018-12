Fútbol El Barça se desmarca de los grupos ultras El club y los Mossos emiten un comunicado conjunto para destacar la severidad con la que controlan los accesos

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 15/12/2018 11:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No ha tardado el Barcelona en responder al conseller d’Interior de la Generalitat, Miquel Buch, que este viernes ha afirmado en la sede parlamentaria a pregunta de Catalunya En Comú Podem que 150 miembros de los Boixos Nois y de los ‘Cachorros’, su rama juvenil, entran en el Camp Nou como abonados. El club azulgrana sigue aferrado a su política de tolerancia cero con la violencia y los grupos radicales y así lo ha hecho saber en un comunicado conjunto con los Mossos d'Esquadra, en el que niegan que los grupos ultra entren en el Camp Nou o se integren en la Grada d’Animació. además, asegura que cualquier abonado del club está en su perfecto derecho de adquirir una localidad, aunque los seguidores ultras están sometidos a un severo control. No obstante, lo que ha querido dejar bien claro el club catalán es que los seguidores ultras no acceden a la grada de animación.

«En relación con las informaciones periodísticas aparecidas a raíz de la respuesta parlamentaria del Govern de la Generalitat de Catalunya a la pregunta sobre los grupos ultras detectados en los campos de fútbol, la Dirección General de la Policía de la Generalitat de Catalunya y el Barcelona quieren manifestar siguiente: Ningún grupo de los llamados ultras accede al Camp Nou, de acuerdo con la firme voluntad del Barcelona de erradicar cualquier expresión de violencia en su estadio, y gracias a la estrecha colaboración mantenida desde hace años con el cuerpo de Mossos», empieza asegurando el comunicado, que prosigue con la forma en que se trabaja cuando el equipo juega en el Camp Nou: «El dispositivo de seguridad implementado los días de partido al Camp Nou, bajo la coordinación del cuerpo de Mossos, impide que ningún grupo violento pueda acceder o tenga la opción de integrarse en el Espacio de Animación de el Estadio. Además, este control no se limita únicamente a los partidos en el estadio del Barcelona, sino que se extiende a los compromisos de ámbito nacional e internacional con un estricto control del desplazamiento de los aficionados».

El club azulgrana ha querido dejar claro que su implicación con el grupo habitual de animación se hace bajo una estricta premisa, la nula tolerancia a cualquier acto incívico: «El acceso a este Espacio de Animación está sujeto a una estricta normativa y la autorización de cada uno de sus miembros por parte del cuerpo de Mossos. Este Espacio de Animación se ha convertido en un espacio de convivencia y animación pacífica». Finalmente, se recuerda que nadie está autorizado a prohibir la entrada a un socio que no tenga restringido el uso de su carnet ni esté perseguido por la justicia, aunque se trata de evitar que haya ningún problema: «Ni el Barcelona ni el cuerpo de Mossos pueden impedir el acceso, a título individual, de socios o aficionados que no tengan prohibida la entrada a un recinto deportivo por un procedimiento administrativo o judicial que lo impida. Sin embargo, los aficionados identificados como miembros de grupos de riesgo están sometidos a control policial para hacer que se mantengan en sus localidades y evitar, así, que se produzcan concentraciones, tal como se explica en la respuesta parlamentaria».