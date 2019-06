Rafa Benítez deja de ser entrenador del Newcastle

Rafa Benítez dejará el Newcastle cuando expire su contrato el próximo 30 de junio. El ténico desembarcó en Inglaterra en marzo de 2016 cuando el club estaba en la Segunda inglesa.

El año pasado el equipo inglés terminó en la posición número 10. Para mejorar los resultados, el madrileño pidió fichajes una serie de fichajes que nunca llegaron. Eso, sumado a la mala temporada de sus jugadores que les ha llevado a terminar este año en la posición decimotercera han sido los detonantes para que abandone la Premier League.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.



