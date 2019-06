Fichajes La Premier aparece en escena para pescar en el Camp Nou El Liverpool está interesado en Dembélé y el United en Coutinho, aunque el brasileño veta a los red devils

Se presenta un verano caliente en el Camp Nou donde el Barcelona tratará de remodelar su equipo y configurar una plantilla competitiva, rejuvenecida y con garantías para acometer el asalto a una Champions League que lleva cuatro años resistiéndose de forma implacable. Pero tan importante es vender como comprar. En el club catalán pretenden hacer caja para poder fichar las estrellas que quiere la secretaría técnica. No hay nadie intocable, salvo Leo Messi. De esta forma, el Barcelona ha puesto en el mercado a los dos jugadores más caros de su historia: Philippe Coutinho, por el que pagaron 160 millones de euros, y Ousmane Dembélé, que costó 145 millones. No obstante, mientras que en la planta noble de Arístides Maillol suspiran por quitarse de encima al brasileño y amortizar su inversión, no consideran prioritaria la venta del francés, que aún tiene un gran margen de mejora y al que solo han lastrado las lesiones.

Llegados a este punto, aparece la Premier League, potente económicamente, para tentar a las dos estrellas del Barcelona, aunque con diferente fortuna, ya que si Dembélé nn se ha pronunciado sobre una posible salida, Coutinho sí que ha dejado claro que no quiere ir a según qué equipos de Inglaterra por fidelidad al Liverpool, club en el que explotó. Precisamente Liverpool es el primer que aparece en escena pero para interesarse por Dembélé. El flamante campeón de Europa quiere reforzarse para mantener la hegemonía y Jürgen Klopp ha solicitado los servicios del extremo del Barcelona. Los británicos, no obstante, no quieren tirar la casa por la ventana y, según apunta el portal Teamtalk, harán una oferta pero no tan elevada como la que el Barcelona le realizó al Dortmund. El club azulgrana no escuchará ninguna oferta menos de los 100 millones de euros. Además, no se descarta que pudiera ofrecer al galo para abaratar el fichaje de Neymar, que en las últimas horas ha cobrado cierto protagonismo después de que el PSG le abriera la puerta de salida al brasileño.

El otro nombre propio es el de Coutinho, que no quiere seguir en la Ciudad Condal. Su rendimiento ha estado por debajo de lo que se esperaba y el propio centrocampista lo ha reconocido abiertamente. Con Brasil ha vuelto a ser feliz y busca proseguir con su estado de forma en otro equipo puntero. Tiene varias ofertas de la Premier, en la que triunfó, pero según asegura Sky Sports, ya le ha dado órdenes explícitas a su representante para que no acepte ninguna propuesta del Manchester United. El motivo es el respeto que siente por el Liverpool, equipo que mantiene una gran rivalidad con su anterior club. Curiosamente, Coutinho también es otro de los jugadores que le gustan mucho a Touchel y que podría acabar en el Parque de los Príncipes jugando para el PSG. Su salida este verano, supondría el ahorro de 25 millones en variables que no se han producido y que dejaría el fichaje por el Barça finalmente en 135 millones de euros.