Nuevo guiño de Hazard al Real Madrid El atacante belga abre la puerta a su salida del Chelsea el próximo verano

Que Eden Hazard sueña con jugar algún día de blanco no es ningún secreto. Desde hace tiempo que el jugador del Chelsea ha manifestado su deseo de vestir la camiseta del Real Madrid. La única incógnita es cuándo e producirá tal hecho.

En una entrevista en «Canal+ Francia», el delantero belga ha manifestado que ese momento puede suceder el próximo verano si no renueva este año. «En enero tendré un año de contrato, pero si no renuevo, un traspaso es posible». No obstante el atacante de Stamford Bridge ha cerrado la puerta a salir en el mercado invernal: « No me veo dejando el Chelsea en enero. No le haría eso ni al club ni a los aficionados».

Hazard también confeso que hay varios clubes que se han puesto en contacto con él para su fichaje, como el PSG. «He tenido contactos con el PSG, pero no me atraían. Si vuelvo a la Ligue 1 será para ir al Lille». El culebrón de Hazard con el Real Madrid promete ser el tema del mercado veraniego de 2019.