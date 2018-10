Real Madrid Eden Hazard sigue despejando las dudas sobre su futuro El futbolista belga ha vuelto a remarcar su deseo de jugar de blanco, pero ha descartado fichar en enero por el Real Madrid

S. D.

Eden Hazard ha manifestado en innumerables ocasiones su deseo de fichar por el Real Madrid. La estrellla del Chelsea fue uno de los nombres que más sonó para recalar en el Santiago Bernabéu el pasado verano, pero finalmente el traspaso no se llegó a concretar. Sin embargo, en una entrevista de esta misma semana, el jugador belga volvió a abrir la puerta al club blanco. «El Real Madrid es el mejor club del mundo. Hoy no quiero mentir. Es mi sueño desde que era un niño. Soñaba con ese club», dijo.

No obstante, cuando se había empezado a especular acerca de un posible desembarco de Hazard en el Real Madrid en enero, el jugador ha salido a despejar la incógnita: «Ya he dicho mucho sobre mi futuro, pero no es una opción salir en enero». Su deseo, en cambio, sigue siendo el mismo: jugar en el Real Madrid y en la liga española, de la que valora su alto nivel: «Los últimos ganadores del Balón de Oro han salido de allí».

Sterling, otra opción

El diario británico 'Mirror' se hace eco en su edición de hoy de los acercamientos en las últimas fechas entre Hazard y el Real Madrid. Al mismo tiempo, informa que en caso de no llevarse a cabo el fichaje, sería Sterling, actual jugador del Manchester City, quien podría llegar al Santiago Bernabéu. El extremo inglés, como el centrocampista del Chelsea, acaba contrato en junio de 2020 y, de momento, tampoco ha renovado.