Manchester United Mourinho sentencia a Pogba El técnico portugués no ha convocado al centrocampista para el partido de la Capital One y, según medios ingleses, ha decidido quitarle la capitanía

S.D.

La situación entre José Mourinho y Paul Pogba es límite. Si tras el encuentro del Manchester United contra el Wolverhampton, que se saldó con empate a uno, fue el francés quien recriminó (sin nombrarle directamente) a su entrenador la forma de jugar ese partido, ahora es el portugués quien ha arremetido contra su jugador.

Mourinho ha dejado fuera de la convocatoria a Pogba para el choque de la Capital One Cup contra el Derby County. Por si esto no fuera suficiente, el técnico luso ha comunicado a sus jugadores que el centrocampista no volverá a portar el brazalete de capitán, según han apuntado varios medios ingleses.

Esto no hace más que atenuar un ambiente tenso ya existente entre ambos a principio de temporada. Al término del partido inaugural de la liga inglesa, en el que el United venció por 2-1 al Leicester, el galo declaró ante los periodistas que no podía decir «algunas cosas» porque sería «sancionado». Unas afirmaciones que no sentaron nada bien a su entrenador. Según apuntaron varios medios británicos, ambos tuvieron una tensa conversación en el vestuario, en la que Mourinho dijo al futbolista que si quería irse que pidiera el «Transfer Request».