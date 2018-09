Premier League Pogba acusa a Mourinho Sin llegar a pronunciar el nombre del técnico portugués, el centrocampista francés le puso en el centro de la diana tras un nuevo pinchazo del Manchester United

No le van bien las cosas al Manchester United en la Premier League, colocado ya a ocho punto del líder Liverpool en la clasificación,y por tanto tampoco a su entrenador, José Mourinho. El portugués, que ya comenzó el curso distanciado de los propietarios del club a causa de los fichajes, no logra remontar el vuelo con los resultados.

Y por si fuera poco se encuentra ahora con los «palos» de uno de sus jugadores, el francés Paul Pogba, que sin nombrarlo puso sobre sus hombros la responsabilidad de pinchazos como el de este fin de semana ante el modesto Wolverhampton.

«Jugábamos en casa y deberíamos haber jugado mucho mejor contra los Wolves. Cuando estamos en casa debemos atacar, atacar y atacar. Eso es Old Trafford. Atacar cuando estemos aquí. Creo que los equipos se asustan cuando ven al Manchester United atacar y atacar», argumentó el centrocampista tras el partido.

«Este fue nuestro error. Deberíamos haber atacado y presionado como lo hicimos ante el Tottenham, Liverpool, Chelsea y Arsenal la pasada temporada. Cuando jugamos así es más sencillo para nosotros», agregó Pogba.

El francés acusó de esta forma más o menos velada a su «jefe» en el vestuario: «No te lo puedo decir porque soy un jugador, no se trata de mí. Yo no soy el entrenador y no puedo decirlo pero obviamente deberíamos mostrar que tenemos más opciones de juego. Esa es mi forma de pensar. Deberíamos movernos más y mejor».

«No perdimos, pero para mí deberíamos haber ganado. Estábamos en casa y eran tres puntos que deberíamos haber conseguido. No sé cuántos partidos hemos jugado en casa y solamente hemos logrado cuatro puntos. No es suficiente. Hemos disputado seis partidos en la Premier League, no es que tengamos que estar preocupados, pero obviamente deberíamos estar más cerca de la cabeza», zanjó unas declaraciones que a buen seguro levantarán polvareda en Manchester.