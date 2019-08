Fútbol Luis Suárez se retira lesionado El uruguayo sufre un pinchazo en el gemelo de la pierna izquierda y mañana le harán pruebas

Poco más de media hora aguantó el tridente escogido por Ernesto Valverde para jugar en San Mamés. Ante la ausencia de Leo Messi, las esperanzas estaban puestas en Griezmann, Dembélé y Luis Suárez, que habían realizado una buena pretemporada, pero en el primer partido oficial sufrió el primer contratiempo. Luis Suárez se lesionó y se vio obligado a pedir el cambio para no agravar su dolencia. El uruguayo sintió un pinchazo en el gemelo de su pierna derecha. Una lesión muscular que no le permitió seguir sobre el terreno de juego. Y eso que, renqueante, tuvo la mejor ocasión del Barcelona en la primera parte. Fue inspeccionado por los doctores del equipos azulgrana en la banda, que trataron de rehabilitarle para que pudiera volver a entrar en el terreno de juego pero al tratarse de una lesión muscular, Valverde decidió no arriesgar y que se quedara en el banquillo. En su lugar entró Rafinha, que nada más entrar estrelló un balón en la cruceta de la portería.

Este sábado Luis Suárez se someterá a diferentes pruebas médicas para afinar el diagnóstico y saber el alcance real de la lesión, que posiblemente le mantenga un par de semanas fuera de los terrenos de juego. De esta forma, el charrúa se perdería los encuentros ante el Betis y el Osasuna y se vería favorecido por el parón liguero a causa de los compromisos internacionales de las selecciones nacionales, por lo que podría regresar a los terrenos de juego a mediados de septiembre ante el Valencia.