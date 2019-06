Fútbol Luis Suárez da la cara por Messi «A Leo le afectan los comentarios contra él», asegura el uruguayo

Si hay alguien que conoce a la perfección a Leo Messi en el vestuario del Barcelona, ese es Luis Suárez. Amigos y vecinos, comparten el tiempo libre y muchas confidencias, lo que convierte al uruguayo en voz autorizada cuando alguien se refiere al argentino del Barcelona. Por este motivo, Suárez ha querido desmentir que Messi sea el que mueve los hilos del equipo y le libera de las acusaciones que aseguran que es el que autoriza o veta los fichajes que tiene que hacer el Barcelona y las alineaciones de Valverde. «Yo veo que hasta el día de hoy dicen que Messi no quiere a tal o a cual y él no dice ni 'ay'. Ni de un técnico, ni de un jugador, ni de nada», asegura el charrúa, que también se refiere a la selección argentina en una entrevista para Fox: «En la selección creo que es igual, preguntaban cosas y él decía 'no a mí no me preguntes nada, tomá vos la decisión».

Suárez también confirmó la humanidad de Messi y sus dificultades para soportar las críticas y los ataques hacia su persona. «Hablamos muchas de esas cosas y obvio que a él le duele como ser humano. El futbolista tiene que estar acostumbrado a la crítica de la cancha, pero no a críticas externas», asegura tajante. El delantero también aseguró que el día en el que el Barcelona cayó eliminado de la Champions a manos del Liverpool fue uno de los días más difíciles de su carrera profesional: «Después de la eliminación de Champions, quería desaparecer del mundo», admitió sin esconder el dolor de una caída inesperada en Anfield y que generó un gran desánimo entre la afición azulgrana.

Luis Suárez comandará el ataque de su selección durante la Copa América que arranca este domingo para Uruguay. El atacante completó bien todos los entrenamientos de esta semana y no se resintió de la operación de su rodilla, que le impidió jugar la final de la Copa del Rey con el Barcelona. La celeste debuta en Belo Horizonte ante Ecuador y presumiblemente Suárez será titular, aunque el viernes de la semana pasada, en el último amistoso , arrancó como suplente. Eso sí, aprovechó una falta en el tiempo que estuvo en el césped para marcar un gol de falta. Suárez formará dupla con Cavani. Entre ambos suman 102 goles con Uruguay.