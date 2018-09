Fútbol Lopetegui se examina ante el azote del Bernabéu Simeone suma cinco visitas ligueras al Bernabéu sin perder, con dos triunfos y tres empates. No cae en la cancha blanca desde el 1 de diciembre de 2012

Sucedió el 1 de diciembre de 2012. El Real Madrid de Mourinho venció al Atlétio de Simeone por 2-0 en el Bernabéu, goles de Cristiano y Ozil. Era el primer derbi del argentino al mando de los rojiblancos. Es el último que ha perdido en Liga en el estadio madridista. Desde entonces Simeone suma cinco visitas sin conocer la derrota en territorio blanco. Ganó en tres ocasiones (0-1, 1-2 y 0-1) y empató en dos, ambas por 1-1. Griezmann protagonizó los tres últimos tantos del Atlético en el coliseo de Chamartín. Ancelotti y Zidane nunca pudieron derrotar al «Cholo» en el campeonato español. Sí lo hicieron en la Champions.

Lopetegui: «Vamos en cabeza, estamos muy motivados y tenemos muchas ganas de conseguir la Liga»

El máximo responsable del Atlético ha conseguido una racha histórica: solo el Valencia, seis veces consecutivas, logró mejorar esta serie de buenos resultados en el Bernabéu. Lopetegui se examina hoy de una aignatura que el Real Madrid tiene pendiente desde hace seis años. Diego Pablo Simeone quiere igualar el récord valencianista.

Se enfrentan dos entrenadores que conceden primacía al juego de equipo sobre las individualidades, similares en sus conceptos de presión y robo de balón, pero con desarrollos distintos del fútbol. El vasco persigue la recuperación rápida de balón para tener posesión y atacar. El argentino se siente a gusto aunque sus hombres no tengan la pelota. Prefiere esperar, quitársela al contrario y realizar el contragolpe. Con esa estrategia acumula cinco derbis invicto en casa del enemigo.

Simeone: «El Madrid ha solucionado bien la marcha de Cristiano»

El Real Madrid comenzó mejor este campeonato y obtuvo cinco puntos de ventaja sobre el Atlético que se redujeron a dos tras la derrota en Sevilla y la mejoría de su eterno rival en los últimos tiempos. Lopetegui subraya, de todos modos, que su equipo se encuentra en cabeza de la clasificación. La sensación externa, no obstante, es que el guipuzcoano se juega más que su adversario. La razón es que todo el mundo sabe cómo va a jugar el Atlético. Puede hacerlo bien o mal, pero siempre con el mismo estilo. El preprador madridiasta, sin embargo, busca una idea de fútbol sin Cristiano que aún se encuentra en proceso de fabricación. No es fácil ensamblar este nuevo Real Madrid. Bale, Benzema y Asensio asumieron nuevos roles y todavía hay que encajar movimientos y posiciones. El principal dilema del esquema del vasco es que debe haber un ariete en el área cuando Asensio y Bale realizan incursiones y necesitan un rematador. Benzema ayuda mucho al juego del conjunto y en demasiadaas situaciones no ejerce de «nueve». Lopetegui pule la estrategia y los partidos no esperan. En esa diatriba, el galés ha tomado la responsabilidad del remate, pero no puede hacerlo todo.

Encontrar vías de gol

El responsable deportivo del Real Madrid niega que sus hombres sientan más motivación en la Copa de Europa que en el campeonato español: «Estamos muy motivados y tenemos muchas ganas de conseguir la Liga. Llevar este escudo es especial al saltar al campo en cada partido».

Su colega, Simeone, no juzga al Real Madrid por el 3-0 en Sevilla. Le ha visto jugar más encuentros: «No me fijo en el rival por el último resultado. El entrenador del Real Madrid ha solucionado bien la marcha de Cristiano». Lopetegui sabe que el halago debilita y augura que su colega planteará esta noche una táctica que taponará las bandas y morderá en el centro del campo. Su objetivo es crear vías de gol con esa presión en contra.

El Real Madrid recupera a Carvajal, uno de sus hombres importantes para aportar velocidad al fútbol blanco. La baja de Marcelo será cubierta por Nacho, un hombre más defensivo que el brasileño, lo que añadirá seguridad a la retaguardia madridista y restará talento al ataque. La ausencia de Isco es la que más acusa el conjunto blanco, pues su calidad al borde del área y su capacidad de retener el balón en poder del equipo son dos virtudes que ningún compañero comparte. En Sevilla se le echó mucho de menos.

A balón parado

El Atlético recupera a Giménez en defensa. Presentará su once de gala, con Lemar por una banda, Rodrigo y Saúl en el centro y los dos colosos arriba, Griezmann y Diego Costa.

Los puntos débiles sufridos al principio de la Liga, con jugadores que disputaron el Mundial y necesitaban retomar la puesta a punto, se han superado. Se nota que Griezmann comienza a sentirse en forma. Lemar, Rodrigo y Costa ya estaban bien antes. Lucas será el lateral izquierdo.

Lopetegui y Simeone tienen marcados los talones de Aquiles del rival. Los blancos explotarán el ataque con insistencia ante los veteranos Godín y Juanfran. Los rojiblancos saben que Modric, Kroos, Benzema y Asensio llevan mal la presión.

En un enfrentamiento que se presume intrincado, sin concesiones, sin espacios, ni respiros, el fútbol a balón parado será una clave del derbi. Ramos, Varane y Bale estarán en todas las jugadas aéreas, marcados por Godín, Giménez y Juanfran. Los centrales del Atlético subirán al remate en las faltas y los golpes francos a su favor. Los dos entrenadores han visionado las jugadas ensayadas por su oponente y hoy cambiarán movimientos de jugadores y códigos internos de señal. «Hay que variar porque nos habrán estudiado demasiado», señalaba ayer un profesional del Real Madrid.

Habrá lleno en el Bernabéu para comprobar quien ha estudiado más y mejor. El derbi será una partida de ajedrez, táctica, con un enorme derroche físico, que se decidirá por algunas demostraciones de talento.