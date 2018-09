Atlético Simeone: «El Real Madrid está manejando bien la marcha de Cristiano» El argentino destacó en rueda de prensa que el del sábado será «un partido nuevo y diferente» y que no atiende a lo sucedido en la Supercopa de Europa

EP

Actualizado: 28/09/2018 17:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recalcó que, pese a la derrota contundente en el Ramón Sánchez-Pizjuán, está viendo competir "enormemente" al Real Madrid y dejó claro que no tiene mucho en cuenta para un partido donde es clave los que puedan "jugar en el límite emocional" ni este último revés madridista ni lo sucedido en la Supercopa de Europa.

"No le doy mucha importancia a la forma de los equipos porque estos son partidos de emociones, de hombres y donde la gente con mucha personalidad y los que puedan jugar en ese límite emocional son los que terminan respondiendo y resolviendo los partidos para su equipo", advirtió Simeone este viernes en rueda de prensa.

Para el argentino, el conjunto madridista está "compitiendo enormemente" y "manejando bien" la marcha de Cristiano Ronaldo. En este sentido, remarcó que "más allá" de lo que le pasó ante el Sevilla, "un gran equipo que está tomando confianza en su sistema", el equipo de Julen Lopetegui "ha mostrado ser un equipo vertical" y que sabe "combinar bien la posesión con transiciones rápidas".

"Al menos yo no me pongo a evaluar un rival por el último partido que ha jugado, sino que lo hago por sus características y potencial y nosotros vamos a medirnos a uno de los mejores del mundo", añadió al respecto.

Por ello, el 'Cholo' tampoco tiene en cuenta su buena racha liguera en el Bernabéu ni lo sucedido en la Supercopa de Europa. "No me detengo a analizar lo anterior porque en el fútbol se vive del hoy. Este es un partido nuevo y diferente y nos centraremos en buscar el partido que nos sea más cómodo", apuntó. "No creo que haya referencias de lo que fue una final a un partido de liga. En la final hay un ganador y el sábado hay dos resultados en vez de uno solo", subrayó tras lo sucedido en Estonia en agosto.

Además, reconoció que en los "partidos importantes son los futbolistas los que encuentran sus espacios para llegar de la mejor manera". "Estos encuentros son en los que menos intento estar cerca de ellos continuamente en la previa. Fui futbolista y en estos partidos lo emocional, la personalidad y el carácter te genera potenciar en la suma de las individualidades", indicó.

De su plantilla, Simeone se refirió a la mejoría de Antoine Griezmann. "Creo que el equipo va mejorando y en consecuencia van mejorando las individualidades importantes que tenemos. Es difícil que esté mejor un jugador si el equipo no está bien. Será un partido duro y difícil como todos los que nos tocan con el Real Madrid", comentó.

"A Costa le veo fantástico. El martes hizo un primer tiempo sobre todo muy bueno, se movió continuamente, físicamente está fuerte y seguro que hará un gran partido", replicó del hispano-brasileño, que aún no ha visto puerta en Liga.

Finalmente, no dio pistas sobre su esquema en el Bernabéu porque se le "pasan muchas cosas por la cabeza", pero habló de sus posibilidades ofensivas ante un equipo que "trabaja muy bien la pérdida de pelota". "Tiene mucha gente en la zona de ataque y nosotros tenemos a Lemar, que juega más entre líneas, Correa, que es más profundo, y Griezmann que nos da las dos cosas", explicó.