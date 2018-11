Fútbol femenino Szymanowski, fútbol en las venas Marianela, hermana del jugador del Leganés, despunta en el torneo femenino

Márquez, Gasol, Williams... Existen numerosos ejemplos de hermanos que se dedican al mismo deporte y que además son sinónimos de éxito. Es el caso de los argentinos Alexander y Marianela Szymanowski (1990). Ambos juegan en la élite del fútbol español. Él milita en el Leganés y ella, en el Real Betis Féminas, donde se ha hecho un hueco gracias a su brillante trayectoria. Una que inició hace ya una década en el Atlético de Madrid y que sigue agrandando en el equipo sevillano.

En su primera campaña en el club andaluz, confirma lo que sentía cuando se enfrentaba a las que ahora son sus compañeras. «Cuando el año pasado estaba en el Valencia, veía en el Betis a un equipo muy valiente, con un fútbol de toque y con una mezcla de jugadoras jóvenes y veteranas que hace que todo sea muy positivo. Ahora estoy viviendo eso desde dentro del vestuario», afirma a ABC.

La centrocampista bética llegó a España con apenas 10 años. A pesar de ello, en ocasiones se le escapa el tan característico acento argentino. Frente a los que comienzan a dar patadas a un balón a la vez que aprenden a andar, Marianela empezó a una edad con la que algunos ya son indiscutibles en la élite futbolística, pues la primera vez que se calzó unas botas fue con 19 años. «Mis inicios son un poco raros porque empecé a jugar muy tarde. Comencé en el fútbol sala, pero en un partido con la selección madrileña me llamaron del Atlético para que hiciese las pruebas y ya me dediqué por completo al fútbol once».

No lo oculta, siente verdadera devoción por su hermano mayor y tampoco le molesta que le pongan la etiqueta «es la hermana del que juega en el Leganés». «Al contrario, es un ejemplo en todo, por cómo vive su día a día y su forma de ser. A él le costó mucho llegar a Primera división. Por eso, para mí, es un ganador y mi referente».

Obstáculos

No obstante, no todo han sido buenas palabras en la carrera de Marianela. El fútbol femenino ha evolucionado y cada vez está más integrado en la sociedad. No era así cuando comenzó su andadura en los terrenos de juego, ya que, como en tantos países, las actitudes machistas siempre han estado muy presentes. «Cuando tenía ocho años, fui a hacer una prueba a un equipo de fútbol femenino en Argentina y el ambiente no era del todo positivo. A veces, escuchaba los típicos comentarios de "marimacho". Aunque nunca me sentí discriminada, preferí jugar al tenis durante un tiempo, pero mi pasión por el fútbol acabó ganando».

Pero si ha habido un obstáculo especialmente duro para Marianela fue la grave lesión de rodilla que sufrió en el 2011 y que la tuvo alejada del césped durante dos años. «Fue una patada que me dieron y con la que empezó una larga historia con esta lesión. Me operé una vez, me operaron mal y tuve que volver al quirófano. Después de la intervención, las cosas no iban bien, visité a muchísimos médicos y ninguno me daba esperanzas para seguir jugando. Pero saqué mi orgullo y me puse muy cabezona. Tenía que volver a jugar y lo conseguí dos años después». Todo un ejemplo de superación.

Su hambre no tiene límites, quiere ganarlo todo en la Liga Iberdrola y, sobre todo, agigantar el apellido Szymanowski en el mundo del fútbol.