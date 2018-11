Maverick Viñales (Yamaha) fue de nuevo el más rápido este miércoles en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) y se confirma como el más veloz en los test oficiales de postemporada de MotoGP, superando a Andrea Dovizioso (Ducati) y al vigente campeón Marc Márquez (Repsol Honda).

En esta segunda y última jornada de entrenamientos se repitió la tónica de tener que esperar hasta dos horas para ver salir a un piloto a pista, y de nuevo fue un Johann Zarco (KTM) que está lejos de tener un buen 'feeling' sobre su nueva moto, con un tiempo discreto y dos caídas incluidas.

Todo lo contrario que Viñales, que fue el más rápido el martes y también el miércoles con su Yamaha más domada. Los cambios en el motor de la YZR-M1 parecen favorecer el estilo de pilotaje del de Roses que en esta segunda jornada fue de menos a más, rodando mucho y logrando el mejor crono (1:30.757) del día y del test en su vuelta número 50 al trazado de Cheste, a falta de poco más de media hora para bajar la persiana y siendo el mejor de entre los seis que rodaron en 1:30.

Además del catalán, Dovizioso y un Marc Márquez, que apuró la sesión en busca de rebajar su mejor tiempo de 1:30.911, fueron el podio virtual, con Jack Miller (Ducati) y Danilo Petrucci —sucesor de Jorge Lorenzo en el equipo oficial de Ducati— completando el top 5. Y, sorprendentemente, el sexto piloto que rodó por debajo del 1:31 fue Franco Morbidelli.

El nuevo piloto del equipo satélite de Yamaha, el Petronas Yamaha SRT, sigue destacando en estos primeros test y superó a la M1 oficial de Valentino Rossi, noveno, y en más de un segundo a su compañero, el rookie Fabio Quartararo. El mejor debutante en estos entrenamientos fue el vigente campeón de Moto2 Francesco Bagnaia (Ducati), undécimo.

Àlex Rins (Suzuki), séptimo, y Aleix Espargaró (Aprilia), décimo, estuvieron entre los diez más rápidos y poco le faltó a otro español, el también debutante Joan Mir (Suzuki) para estar ahí metido, siendo decimocuarto esta vez, mejorando una posición respecto al primer día de test.

También mejoró, siendo de nuevo una de las sensaciones del día aunque no tanto como el martes, un Jorge Lorenzo que sigue domando a su HRC del Repsol Honda. El 'jinete negro', sólo con su '99' y patrocinadores personales en rojo, terminó el día en la duodécima posición, con un mejor tiempo de 1:31.584 con el que se quedó a poco más de medio segundo de su nuevo compañero, Marc Márquez, y rebajando en casi segundo y medio su mejor tiempo del martes en su estreno con su nueva montura.

Destacó también el buen tiempo de Tito Rabat con su Ducati, teniendo en cuenta que estos dos días de pilotaje han sido los primeros desde su lesión con una triple fractura de fémur, tibia y peroné de su pierna derecha sufrida en agosto en el GP de Gran Bretaña.

