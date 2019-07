Polideportivo Europa le da la espalda al Barcelona Los culés, aspirantes a ganar todos los títulos en todas las secciones, se quedan en blanco

El Barcelona, club multidisciplinar dominante en Europa a través de sus secciones profesionales, ha visto como la debacle sufrida por el equipo de Ernesto Valverde en Liverpool y su inesperada eliminación en la Champions League, se ha contagiado al resto de deportes de los que se presume en la entidad catalana. Año en blanco continental para un club que se aferra a las competiciones internacionales como escaparate en el que mostrar su potencial, a través del cuál vender su marca y con el que intenta paliar los habituales sinsabores del equipo de fútbol, que suma cuatro años consecutivos sufriendo contundentes batacazos (Atlético de Madrid, Juventus, Roma y Liverpool). Los 42 títulos que atesora y que le encumbran como el club polideportivo con más Champions de Europa, de nada le han servido y el palmarés no se ha engrosado esta temporada, prolongando una mala racha que dura ya cuatro años. En este periodo de tiempo solo se ha conseguido el cetro en hockey patines y en la categoría juvenil (Youth League). Ambos el año pasado.

A la decepción de la pérdida de la «copa tan linda y deseada» que prometió Messi y que se quedó en Anfield, se le suma la decepción de la sección de baloncesto, que no gana una Final Four desde 2010. Este año se murió en la orilla, a las puertas de la final a cuatro, al caer en los playoff ante Anadolu Efes. Pequeña mejora tras dos años sin superar la fase de grupos pero insuficiente para justificar la inversión de la sección mas importante del club azulgrana.

Decepción en balonmano

Ni siquiera los dos deportes hegemónicos del Barça, el balonmano y el hockey patines, han podido reportar reconocimiento europeo en un Palau Blaugrana cada vez mas desencantado y que debe conformarse con los éxitos nacionales que ya le sabe a poco. Los hombres de Xavi Pascual cayeron en semifinales ante el Vardar tras dejarse remontar siete goles a falta de 20 minutos para el final de la eliminatoria. Desde 2015, los culés no juegan una final europea ni levantan el título. Desde entonces solo han disputado dos semifinales, ambas con derrota.

En cuanto al deporte de los patines y el stick, tampoco el Barcelona logró el título, aunque disputó la Final Four y perdió en semifinales ante el Oporto. En los penaltis, pero los portugueses eliminaron al que era el vigente campeón de la competición. Campeón también en 2014 y 2015, el Barcelona no ha logrado salvar los muebles con una de las secciones más laureadas y que en España, prácticamente, no tiene rival.

La sección de fútbol sala prolongó un año más su mal fario continental, que le impidió coronarse desde el lejano 2014. El Kairat Almaty fue el verdugo en la semifinal de este año. Los de Andreu Plaza, al menos, se han clasificado para disputar la final de Liga ante El Pozo, lo que les permite competir en la edición europea del próximo año.

Femenino, derrota agridulce

Tampoco las chicas de Lluís Cortés pudieron dar una alegría a los aficionados al fútbol femenino. Las azulgranas perdieron en la final de la Champions ante el Olympique de Lyon. No obstante, en este caso, por la diferencia de presupuestos y la tierna evolución del fútbol femenino en España, el solo hecho de alcanzar el último partido puede tildarse de gesta histórica. Las culés han marcado el camino y su trayectoria ha sido ascendente en los siete años que llevan jugando en Europa. Han alcanzado una final, una semifinal ((PSG) y tres cuartos de final (Wolfsburgo, PSG y Lyon). En todas ellas, perdieron ante rivales mucho más potentes.

La Youth League, nombre que recibe la Champions juvenil, ha sido un reflejo de la situación que vive el primer equipo y de la proyección de los canteranos en el once de Valverde. Llegaban como campeones al torneo pero no pudieron superar las semifinales al caer ante el Chelsea en los penaltis. El torneo finalmente lo ganó el Oporto.