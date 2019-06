Baloncesto El mercado agita la NBA La agencia libre que comienza esta noche cambiará el panorama vivido por la liga americana en el último lustro

Muta la NBA cada cierto tiempo, con un cambio de cromos entre los equipos cuando sus estrellas acaban contrato. Hay veranos más tranquilos, en los que apenas uno o dos grandes jugadores tienen esa capacidad de elegir destino, pero en ocasiones, como en este 2019, confluyen varios agentes libres en el mercado lo que produce un terremoto que varía el paisaje que tenía dibujado la liga hasta entonces. Por eso, será complicado ver a los Warriors como principales aspirantes al anillo cuando llegue el inicio de temporada. El campeón de tres de los últimos cinco títulos -finalista siempre desde 2015- se quedará previsiblemente sin tres de sus cinco figuras y le tocará luchar por volver a ganar el campeonato, mientras que conjuntos que ni siquiera se han metido en los playoffs este año -como los Lakers o los Nets- podrían aparecer a partir de mañana en las quinielas como futuribles triunfadores. Es así la NBA, cuyo poderío económico y talento infinito provoca estos terremotos de manera periódica.

Si el año pasado era LeBron James el que centraba todas las miradas de la canasta americana, en esta ocasión los focos se centran en Kevin Durant y Kawhi Leonard. Los dos aparecen como las grandes perlas del mercado. Piezas sobre las que orbitarán el resto de operaciones. Porque serán ellos los que elijan su futuro en primer lugar y, a partir de ahí, será el turno de los demás.

Durant, decisión arriesgada

Cuando cayó lesionado de gravedad durante la final de la NBA, pocos pensaban que Durant optaría por la agencia libre. Le quedaba un año más opcional con los Warriors y todo apuntaba a que el alero se quedaría en California para recuperarse antes de dar el salto a otro equipo. No ha sido así, porque Durant ha preferido seguir su plan inicial y escuchar ofertas. Valiente sabiendo que la rotura del tendón de Aquiles podría rebajar mucho el interés de las franquicias por él. El equipo que quiera ficharlo deberá saber que no podrá contar con sus servicios durante todo el próximo año. Hándicap que ha echado a muchos para atrás, pero que no le ha dejado sin ofertas. Las estudiará el jugador a partir de esta noche junto a sus agentes desde su cuartel general instalado en Nueva York. Por allí pasarán todos los que quieran seducirle con proyectos ganadores, aunque solo uno se llevará el cariño del alero.

Como él, Kawhi Leonard (campeón con los Raptors y MVP de la pasada final) escuchará ofertas a partir de esta medianoche. Podría continuar en Toronto - como hará Marc Gasol-, pero antes de decidirlo prefiere conocer todas sus opciones. Los Clippers han empapelado la ciudad de Los Ángeles con mensajes para seducirle. Un guiño que se materializará en una jugosa oferta a lo largo de la jornada. Cuando Kawhi y Durant hagan pública su decisión, será el momento del resto. Estrellas como Kemba Walker, Kyrie Irving, Klay Thompson o DeMarcus Cousins estarán en un segundo plano, aunque su destino final podría ir ligado al de alguno de los dos actores principales. De hecho, en Estados Unidos se habla de la reunión que habrían mantenido ya Irving y Durant para formar juntos a partir del próximo mes de octubre.

Tras la confirmación de Marc Gasol de continuar en los Raptors, quedan otros cuatro españoles con su futuro en el aire. Ricky Rubio, Pau Gasol, Calderón y Mirotic tendrán que decidir estos días su futuro. Todos ellos tienen en común su interés por acabar en un conjunto con aspiraciones. Ricky suena incluso para los Lakers, que necesitan un base titular que acompañe a LeBron James y Anthony Davis hacia el anillo. También Mirotic ha sonado con fuerza para acabar vistiendo la camiseta de la franquicia angelina.

Pau Gasol podría continuar en los Bucks, a donde llegó a final de la pasada temporada, aunque apenas pudo jugar un puñado de partidos antes de lesionarse. Presumiblemente, este será el último contrato del catalán en la NBA y una de sus últimas opciones de volverse a coronar campeón. En Milwaukee podría aspirar al anillo y por eso luchará por quedarse allí. También Calderón quiere encontrar un equipo donde aportar su experiencia. Su buen cartel en la liga le ayudará a encontrar sitio dentro del terremoto que se avecina en la liga a partir de esta noche.