España-Estados Unidos Virginia Torrecilla: «Tengo muy claro que no era penalti» La defensa de la selección analizó lo ocurrido ante las americanas

La derrota de España ante Estados Unidos acabó con el sueño mundialista de las futbolistas dirigidas por Jorge Vilda. El gol inicial de las americanas fue rápidamente contrarrestado por Jennifer Hermoso, quien ha sido una de las jugadoras más destacadas de la cita de Francia. Al término del partido, la hasta ahora futbolista del Atlético atendió a las cámaras de Gol para analizar lo ocurrido sobre el césped:

Preguntado sobre cómo había visto el partido, dijo lo siguiente: «No hace falta que lo diga. Se ha visto el partido que hemos hecho. Nos han tenido que ganar en los penaltis. Te vas triste porque pierdes, pero tenemos que estar súper orgullosas del equipo que tenemos».

Acerca del polémico penalti que terminó decidiendo la eliminatoria, Hermoso dijo que «son cosas de las que no podemos hablar», para añadir después: «Si ella ha visto que ha sido penalti, pues ya está. Al margen de eso, la imagen es muy positiva. Hoy hemos merecido más».

España, que plantó cara a la favorita para llevarse el Mundial, afrontó el partido con la convicción de creer que podían eliminar a Estados Unidos: «Creíamos mucho en lo que íbamos a hacer y eso era importate. Desde el principio hemos salido con la mentalidas de que íbamos a ganar y lo hemos intentado. Ellas son las mejores y no ha podido ser».

Sobre el futuro, fue clara: «El día de hoy es muy importante. Hemos jugado contra la número uno del mundo y se ha visto que España ha competido. No tenemos techo y vamos a ir mejorando».

«Nos daban por muertas y hemos dado la cara»

Otra de las que compareció fue Irene Paredes, que visiblemente emocionada también quiso poner en valor lo hecho sobre el césped: «Es muy duro caer así después de jugar como hemos hecho y de haber hecho tan buen campeonato». Sobre el penalti, Paredes se refirió a las dudas en torno a él: «Confío en Virginia y si me dice que no es penalti, la creo».

Acerca del grupo conformado y el futuro de la selección, al igual que Hermoso, se mostró optimista: «Hoy nos daban por muertas y hemos dado la cara. Las hemos tenido ahí. Somos un equipos y lo damos siempre todo. Lo hemos hecho todas muy bien». Para terminar, quiso mandar un mensaje: «Entrenamos para mejorar y hay un grupo excepcional. Vamos a seguir».

«No era penalti»

Uno de los nombres propios del partido fue Virginia Torrecilla, muy a su pesar. La defensa de la selección española fue la que protagonizó la acción del penalti de la segunda mitad, y se mostró clara al respecto: «No he visto el VAR, pero tengo muy claro que no era penalti. He tocado primero el balón y luego ha venido ella por detrás. Estoy muy tranquila. Hemos perdido contra las campeonas del mundo»

Sobre el trabajo del equipo, se mostró orgullosa de haber competido: «Nos vamos con la cabeza alta. Hemos sabido defender y contratacar. Hemos tenido las ocasiones pero no las hemos metido. El fútbol es así y hay que aprender».

Como sus compañeras, también cree que este Mundial es un punto de inflexión para el fútbol femenino en España. «El fútbol femenino sigue haciendo cosas para el futuro y se va a convertir en algo muy grande».