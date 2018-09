Cristiano Ronaldo «Seamos honestos, mi gol era mejor que el de Salah» El portugués se lamenta de que el tanto del egipcio fuera premiado como mejor del año en lugar de su chilena en Turín

A Cristiano Ronaldo no le sentó demasiado bien que el jugador egipcio del Liverpool Mohamed Salah fuese el ganador del Premio Puskas al gol más bonito del año. Para el luso, su gol de chilena en Turín con la camiseta del Real Madrid fue mucho más bonito.

Así lo reconoció recientemente en un encuentro en vivo con sus seguidores a través de un directo en la red social Instagram: «Salah merecía ganar el Premio Puskas, marcó un bonito gol. Pero seamos honestos, no nos mintamos, mi gol era el más bonito».

Lo cierto es que la elección del tanto de Salah provocó cierta polémica, por no ser considerado por muchos aficionados digno de esta distinción. Sin embargo, para muchos no fue la chilena de Cristiano Ronaldo el gol más bonito del año, sino la que hizo el que era su compañero en el Real Madrid, Gareth Bale, en la final de la Champions League de Kiev ante el Liverpool.

«No estoy decepcionado, es la vida, a veces se gana y a veces se pierde. Lo que me interesa es que en quince años de carrera he logrado mantener el mismo nivel», agregó la nueva estrella de la Juventus de Turín.