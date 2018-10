Fútbol Las cinco claves de la resurrección del Barça Los azulgranas rompen una racha de tres partidos consecutivos son ganar

Wembley fue talismán para el Barcelona, que logró recomponer su imagen y romper la mala racha que le hacía sumar tres partidos consecutivos sin ganar y, sobre todo, mostrando una mala imagen en cuanto a juego y solvencia. Varias son las claves que han llevado a los azulgranas a sumar su segunda victoria en Champions League y dar un paso de gigante para estar en los octavos de final cuando solo se llevan disputadas dos jornadas de la fase de grupos.

Gran actuación de Messi

Es el mejor del mundo y ante el Tottenham lo volvió a demostrar. «Siempre es imprevisible y tenerle es una ventaja», explicaba Coutinho al acabar el partido. Dos palos, dos goles y una exhibición. Una más con Europa como escaparate. El argentino volvió a erigirse como líder del equipo, dirigiendo el juego de sus compañeros y marcando los tiempo importantes del partido. El ejemplo más claro fue el momento previo al último gol, cuando interpretando el momento de peligro que atravesaba el Barcelona, bajó a defender e inmediatamente se marchó hacia arriba, donde recibió el balón tras el robo de Jordi Alba para batir a Lloris. Una de las claves para el brillo de Messi fue el eterno entendimiento que parece tener con Jordi Alba.

Actitud competitiva

Una de las novedades con respecto a los últimos partidos del Barcelona fue la actitud y concentración con la que salieron los jugadores. Y prueba de ello es que a los dos minutos ya iba por delante en el marcador. Al contrario que en choques como los vividos ante el Sevilla, Huesca o Real Sociedad, los azulgranas mandaron desde el primer momento en el marcador. Fue un partido sólido en el que no se arredraron en los momentos complicados. Incluso en el tramo final, cuando el Tottenham parecía volcarse sobre la portería de Ter Stegen y rondar el empate, la mentalidad fue la correcta.

Arthur da equilibrio en el centro del campo.

Debut de Arthur en la Champions, que mostró los motivos por los que Messi le bendijo comparándole a Xavi Hernández. El brasileño demostró que tiene una técnica privilegiada y una interpretación correcta del juego. Arthur fue capaz de proteger el balón y distribuir juego, además de entender los movimientos de Messi y dar sentido al Barça con la pelota. El futbolista demostró su capacidad en un escenario exigente y dotó al Barcelona del control y sentido que le faltó en los últimos encuentros. No tuvo suerte ante el Gerona ni ante el Athletic pero frente al Tottenham demostró el acierto de la secretaría técnica, comandada en aquel momento por Robert Fernández, a la hora de apostar por su fichaje.

Defensa sólida y atenta

Los dos goles encajados por Ter Stegen no deben difuminar la mejora defensiva de un Barcelona al que no le crearon ocasiones claras. El primer tanto llegó tras una genialidad de Harry Kane, que sentó a Semedo con un regate, y el segundo tras una desafortunada jugada en la que el balón chutado por Lamela fue desviado por Lenglet desubicando a Ter Stegen. Además, hay que destacar que teniendo en cuenta que Sergi Roberto estaba lesionado y Umtiti sancionado, fue una buena forma para que el fondo de armario se reivindicase. En este sentido, si bien es cierto que Semedo arriesgó más de lo necesario en alguna jugada cercana al área culé, el partido ante el Tottenham sirvió para demostrar que se acertó en el fichaje de Lenglet, que dio un paso adelante tras su expulsión ante el Gerona. El francés ya demostró el año pasado sus cualidades ante el Manchester United defendiendo la camiseta del Sevilla, cuando tuvo que secar a Lukaku. Y ante el Tottenham demostró que no fue una casualidad.

Cambio de roles

Introdujo Valverde a Arthur y sentó a Dembélé en lo que se intuyó un cambio táctico del 4-3-3 al 4-4-2, algo mas conservador. Pero la evolución del partido mostró un dibujo atrevido en el que Coutinho cambió su rol y actuó mucho más adelantado, lo que propició su gol a los dos minutos de juego. El brasileño disfrutó más, actuando arriba, más liberado y sin las obligaciones que supone jugar en el centro del campo. «Tiene regate, se mueve bien entre líneas y lo podemos utilizar indistintamente», explico Valverde. Destacable también es el partido de Luis Suárez, que si bien o marcó ningún gol, fue decisivos en so dos tantos que anotó Messi al dejar pasar el balón para que el argentino batiera a Lloris.