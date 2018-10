S.D.

No es ninguna novedad la tensa situación que vive Paul Pogba en el Manchester United. Al término del choque contra el Valencia en la Champions League, varios jugadores del combinado inglés pasaron por la zona mixta, incluido Pogba, que realizó una sorprendente declaración a los periodistas.

«Me han dicho que no puedo hablar con la prensa», afirmó el francés, que fue titular ante el equipo español después de que Moruinho decidiese no convocarle en el encuentro contra el Derby County de la Carabao Cup, en el que los «diablos rojos» fueron eliminados, y mantenerle en el banquillo ante el West Ham, encuentro que perdieron por 3-1.

No es el único frente abierto que tiene el técnico portugués en el vestuario. Al «caso Pogba» se le ha sumado otra polémica. Esta vez, con el capitán del equipo mancuniano, Antonio Valencia. El lateral ecuatoriano dio a «me gusta» en una publicación en Instagram en la que un aficionado pedía la expulsión del entrenador luso.

Ante el revuelo causado en la red, el carrilero salió rápidamente al paso y justificó su acción en las redes sociales. «Lo hice sin leer el texto que acompañaba a la foto. No es mi opinión y me disculpo por ello. Apoyo totalmente al entrenador y a mis compañeros de equipo y estamos dando todo para mejorar los resultados».

El ambiente en Manchester, lejos de calmarse, sigue marcado por las rencillas dentro de en un vestuario cada vez más fragmentado.