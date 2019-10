Fútbol La charla en el descanso que provocó la remontada «El entrenador está para coreegir nuestros errores y así fue», elogia Suárez mientras Semedo ve clave «la entrada de Vidal»

Luis Suárez era una de las personas más felices en el Camp Nou. Cuestionado durante este inicio de temporada, anotó los dos goles que le dieron el triunfo al Barcelona ante el Inter de Milán y revirtió una situación peligrosa, tras el tanto inicial de Lautaro, que provocó descontento en la grada y cierto murmullo de desaprobación que fue creciendo durante la primera parte. «Conseguimos tres puntos muy valiosos contra un rival directo», explicó el uruguayo en declaraciones a Movistar Liga de Campeones. Suárez quiso darle el mérito de la remontada a Ernesto Valverde, que dio consignas en le descanso para revertir el sino del partido: «El descanso está para corregir los errores de la primera parte. Éramos conscientes de que si seguíamos así, perderíamos. Hemos tenido paciencia y al final la confianza, el trabajo colectivo, para hacer los dos goles para remontar. Valverde nos ha dicho que teníamos que estar mas ordenados a la hora de presionar, en algunas lo hicimos bien en otras mal. Para eso está el entrenador, para corregir los errores y nosotros ser conscientes de como lo estábamos haciendo». Y quiso reivindicarse: «Siendo el delantero siempre intentas ayudar al equipo con goles o asistencias. Estamos en el mejor equipo del mundo, en el que todo se mira con lupa y se hace grande. Estar fuertes, concentrados, sabiendo que somos el rival a batir y esa es la mentalidad que tenemos que tener en esta competición».

Valverde también se refirió a esas consignas a las que e refería Suárez y explicó qué era lo que no les estaba gustando. «Lo que tratas siempre es ver las cosas que puede que no estén funcionando tan bien. Los que están en el campo son los que fabrican todo esto. En el primero nos han hecho daño con el juego hacia los puntas. Ha sido un buen partido por parte de ambos», aseguró, que le dio mucha importancia al gol del Inter: «Les ha puesto el partido de cara y ha reforzado mucho su situación. A la contra es un equipo potente, es el primero en la liga italiana ganando todos los encuentros. Nos ha complicado la vida, pero en la segunda parte hemos estado mejor». La primera parte fue un desbarajuste en el que Antonio Conte le ganó la partida. «Ellos han tenido ocasiones, nosotros también hemos tenido nuestras llegadas. Siempre se trata de desequilibrar todo a su favor. En el segundo tiempo hemos estado mejor», reconoció y explicó como vivió el primer gol de Suárez: «Nos faltaba revolucionar el partido delante. Con Busquets, Arthur, De Jong controlamos el juego, pero nos falta juego al espacio. Nos faltaba entrar más en el área y decidir más en los últimos metros. Ellos se mantenían lejos de nuestra portería y hemos podido remontar».

Nelson Semedo, que tuvo que jugar por la banda izquierda tras la lesión de última hora de Junior Firpo, que a su vez se unía a la de Jordi Alba, destacó la entrada de Arturo Vidal como el revulsivo que cambió el partido. «Nos costó mucho jugar en la primera parte, pero en la segunda fue toda nuestra. Juntamos más el equipo, presionamos mejor y eso fue clave. Queremos ganar todo», empezó asegurando el portugués, que también elogió a Messi y a Suárez: ”, señaló el defensa portugués. «Suárez y Messi son jugadores que marcan la diferencia y hoy lo volvieron a hacer. La entrada de Arturo Vidal fue determinante. Nos aportó su garra», aseguró antes de desvelar que se había encontrado muy bien en su nueva posición.

También opinó Ter Stegen, que tuvo varias paradas decisivas. «Hemos marcado dos goles muy buenos. Hicimos algunos fallos, pero son cosas que pasan. Ellos también tienen mucha calidad, y al final les hemos superado. Aunque hemos sufrido mucho, y esto también es parte del fútbol. Los contrarios saben jugar al fútbol, y bastante bien», empezó explicando, antes de romper una lanza por Luis Suárez: «Tapa muchas bocas. Él está siempre concentrado, da su mejor versión. Y lucha siempre. Nosotros sabemos a quién tenemos ahí arriba. Siempre está para marcar goles». También elogio a Messi: «Siempre nos alegra que esté en el campo y dando lo mejor que puede: pases, asistencias, goles... Estamos contentos de que juegue 90 minutos. No pudo estar por lesión, pero esperamos que no vuelva a pasar. Con él siempre es más fácil». Finalmente se refirió a la polémica suscitada esta semana entre la directiva y el vestuario por un artículo crítico aparecido en la prensa deportiva catalana: «Entre el club y el equipo está todo en orden. Yo estoy contento de estar aquí y de jugar al fútbol, es lo que me preocupa a mí. Quiero ganar siempre con el Barça. Pero para eso es necesario estar todos juntos y unidos».

Conte, descontento y crítico con el árbitro

Tardó en aparecer Antonio Conte en la sala de prensa y lo hizo descontento por el resultado y molesto con el arbitraje de Skomina. «En la segunda parte ha habido algo que ha cambiado todo el partido. Nosotros hasta el minuto 65 habíamos respondido todos los golpes. Hemos tenido la oportunidad de tener incluso un penalti, en una jugada muy dudosa en mi opinión. En el contragolpe ha habido el empate y aquí ha bajado el ritmo. Hay que entender hasta qué punto se trata de la fuerza del Barça y qué culpa tenemos nosotros. Tenemos muchos jugadores que han jugado muchos partidos consecutivos. Alexis, por ejemplo, había jugado contra la Sampdoria. Sabe mal por lo que hemos hecho, producido y creado. Nos merecíamos mucho más nosotros que el Barça. Al fin y al cabo la jugada de unos cracks han desequilibrado el partido», explicó. «Quien me conoce sabe que me cuesta digerir la derrota. Siempre. Por un lado está la convicción y la satisfacción de venir aquí, contra un equipo que está equipo para ganar la Champions, demostrando que tenemos personalidad. Les hemos hecho daño, no tanto como hemos podido. Cuando te enfrentas a equipos así, puede pasar lo que ha ocurrido. Todo esto te lo da la experiencia. Por un lado está el vaso medio lleno, por lo que hemos demostrado. Por otro lado el vaso medio vacío porque nos volvemos con una derrota. Sabe mal perder así», añadió. Y criticó el arbitraje: «Quien ha visto el partido lo tendrá claro. Desde el principio he tenido la sensación de malestar, de no estar a gusto. Una sensación que es difícil de explicar. Ha habido un momento que me ha pedido respeto, pero yo también le exijo el mismo respeto. No estoy intentado buscar coartadas. Estoy molesto por haber perdido el partido. Creo que soy honesto diciendo que desde el principio he notado esta atmósfera de no estar a gusto. Estoy diciendo que he tenido una sensación de estar a disgusto. Estamos hablando de un árbitro que pitó la última final de Champions pero que cuando pita en el Camp Nou... Pita en el Camp Nou».