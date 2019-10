Fútbol Enemigos íntimos por un día Griezmann y Godín se verán las caras esta noche tras cinco años de amistad en el Atlético

El Barcelona espera confirmar su leve mejoría tras la victoria en Getafe ante el Inter de Milán. Y para ello confía en el Camp Nou, auténtico fortín en Europa. Una década sin perder en la fase de grupos (28 partidos consecutivos), registro que se amplía hasta los 32 encuentros seguidos incluyendo eliminatorias y que le confieren al guarismo entidad de récord. Pero no lo tendrá fácil ante el rocoso Inter de Antonio Conte, el técnico «Midas» que convierte en oro todo equipo que toca. El conjunto transalpino es el menos goleado (solo ha encajado dos tantos) de las cinco grandes Ligas y suma un pleno de 18 puntos en la Serie A. Su único lunar fue el empate concedido en casa en la primera jornada de esta Champions frente al Slavia de Praga

Ante la previsible suplencia de Leo Messi, Antoine Griezmann, junto a Luis Suárez, será uno de los encargados de asumir la responsabilidad de batir a Handanovic. No presenta los números idóneos el francés ni su juego luce como cuando vestía la elástica del Atlético. «Aún me faltan cosas para ser el mejor Griezmann pero estoy en el buen camino. Acabo de llegar a otra filosofía de juego, a otra posición en el campo. Tengo que mejorar cosas y cambiar movimientos y eso no lo puedes tener en dos meses», se defiende el galo, que hoy se verá las caras con un íntimo amigo, Diego Godín, líder de la zaga del Inter de Milán.

El uruguayo le acogió bajo su manto protector en 2014, cuando Griezmann cambió Anoeta por el Calderón. Forjaron una excelente relación durante cinco años que se extendió a sus esposas, Erika Choperena y Sofía Herrera. Tanto, que el francés le pidió a Godín que fuera el padrino de su hija Mía. El charrúa tuvo una intervención crucial en la carrera de su amigo, ya que se convirtió en el artífice de que el azulgrana rompiera el acuerdo que tenía con el Barça en el verano de 2018. Acompañó a Simeone a su casa para convencerle y se enfrentó a la grada del Metropolitano y al Frente Atlético pidiendo que no le pitaran.

Siguió estando a su lado cuando el destino se empeñó en separar sus caminos. Un año después le hizo de chófer para meterle en el entrenamiento a escondidas de su airada afición cuando comunicó que no iba a seguir vistiendo la elástica colchonera. Virales fueron las lágrimas del delantero cuando el central se vio forzado a despedirse del Atlético. Aquel día se rompió el hilo rojo que les unía al club madrileño. Godín aceptó la propuesta del Inter y Griezmann se subió al tren que había dejado escapar el año anterior rumbo al Camp Nou.

Ya han vivido un duelo fratricida, en los cuartos de final del Mundial de Rusia. Griezmann, que anotó un gol, no lo celebró para no ahondar en la herida de su amigo ni de un país que considera prácticamente suyo. El atípico francés se jacta de cebar el mate mejor que el uruguayo y se arrancó a cantar una cumbia durante la boda de Godín. Hoy serán enemigos durante noventa minutos y no escatimarán artimañas para llevarse el duelo, como hacía Godín en los entrenamientos ordenados por el profe Ortega, preparador físico del Atlético, que no dudaba en meterle los dedos en los ojos a Griezmann para ganarle los ejercicios.

Los truquitos de Griezmann

«Es un gran amigo y un gran ejemplo para mí. Sé algunos truquitos para ganarle la partida», avisaba el galo con una pícara sonrisa antes del entrenamiento vespertino de ayer, en el que también evidenció la escasa relación que mantiene con Leo Messi: «Al final no es alguien que habla mucho, yo tampoco, así que es difícil que nos hablemos. Le he llevado algún mate, por lo que estamos en la buena dirección. Hay que aprender de la conexión, mejorarla. Aquí estoy para ayudar».