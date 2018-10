Atlético y Barcelona conoce a sus rivales de octavos

El sorteo de la Champions League femenina deparó que el FC Barcelona se medirá al Glasgow City de Escocia y el Atlético de Madrid hará lo propio con el Wolfsburgo alemán en los octavos de final.

Las jugadoras del Barça, que remontaron el 3-1 adverso de la ida ante el BIIK-Kazygurt en Kazajstán ganando por 3-0 en el Miniestadi, se verán las caras con un Glasgow City que eliminó en los dieciseisavos al Somatio Barcelona de Chipre.

#UWCL round of 16 draw in full!



Ties 17/18 October & 31 October/1 November



Which is the tie of the round? pic.twitter.com/PfNCWbZH36