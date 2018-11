El circo de la Fórmula 1 sigue rindiendo tributo en la semana de su despedida a uno de sus últimos campeones, el español Fernando Alonso. El piloto de McLaren pondrá fin este domingo en Abu Dabi a su carrera en la F1 después de 17 años y más de 300 carreras, durante los que fomentó la afición por este deporte en España y se convirtió en uno de los pilotos más reconocidos.

Rivales, amigos, antiguos jefes, periodistas que han seguido su evolución a lo largo de estos años... todos han querido dejar algún mensaje para el asturiano, que si bien dice adiós a la F1 no dejará el automovilismo, pues únicamente cambiará de coches y de circuitos en los próximos años para dedicarse a las carreras de resistencia.

También la organización del Mundial de Fórmula 1, a través de su cuenta oficial en Twitter, ha querido sumarse a las despedidas, que a buen seguro se alargarán durante toda la semana.

«Después de 17 años y más de 300 carreras, el domingo podría ser la última carrera de Alonso en la F1. Nos ha dado mucho en todos estos años... ¡incluyendo algunos GIFs maravillosos!», escribió la cuenta de la Fórmula 1 junto a una imagen animada (GIF) del español celebrando su primer título.

After 17 years and more than 300 races, it could be @alo_oficial's last F1 race on Sunday 😭 He's given us a lot over the years... including some superb GIFs!



Here we have a rare example of a GIF you can actually hear. TOMA. 💪 pic.twitter.com/dZuFeU6aPP