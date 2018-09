Fórmula 1 - GP de Rusia Una orden de equipo le da el triunfo y medio mundial a Hamilton Vettel entra tercero, tras Bottas, y ya está a 50 puntos del británico a falta de cinco carreras

«Necesitamos que dejes pasar a Lewis». Esta frase cuando se llevaban 25 vueltas de carrera tronó en la radio de Valtteri Bottas, que lideraba la carrera y tenía muchos números para volver a subirse a lo más alto del cajón en Sochi. El piloto finlandés, obediente, dejó pasó a Hamilton en la curva 13 y facilitó la victoria del británico y, posiblemente, el su quinto Mundial. Sebastian Vettel no tuvo coche para mejorar la tercera plaza conseguida en la clasificación y, aunque superó a Hamilton en la primera entrada a boxes, ve como se aleja su posibilidad de ganar el título. El alemán ya está a 50 puntos de Hamilton cuando solo faltan cinco carreras para que acabe la temporada, po lo que no solo no depende de sí mismo, sino que necesita imperiosamente ganar en las próximas y esperar el error del inglés.

El propio Hamilton reconoció el mérito de Bottas y las circunstancias en que se produjeron. «Es un día muy difícil porque Valtteri ha sido un caballero al dejarme pasar. Ha sido un gran día para el equipo. Entiendo lo dificil que ha sido para Bottas porque merecía ganar esta carrera. Ha sido un trabajo de equipo y no me siento particularmente bien». Bottas agradeció las palabras de Hamilton pero no menguaron su decepción. «Ha sido un día bueno para el equipo pero difícil para mí, como todo el mundo ha podido ver. Valoramos todos los escenarios posibles y no estoy luchando por el campeonato. Es difícil predecir qué va a suceder en la carrera». Vettel, por su parte, no convenció en sus explicaciones: «Mercedes ha trabajado muy bien juntos. Les hemos sorprendido con una vuelta de reincorporación muy buena. Ha estado todo muy ajustado. Hamilton me pasó, todos teníamos el mismo ritmo. He tratado de presionar a Bottas pero no me he podido acercar a él. No ha sido el resultado que esperábamos».

Lewis Hamilton consiguió así su octava victoria de la temporada en una carrera poco favorecedora par los pilotos españoles. Fernando Alonso ha terminado decimocuarto y Carlos Sainz decimosexto. Hay que destacar que aunque Hamilton se ha beneficiado de la generosidad de su compañero de equipo, el inglés se ha ganado sobre el asfalto ruso su derecho a vencer en la carrera. Ha sido un golpe de autoridad de Mercedes y de Hamilton, ante Ferrari y Vettel. Precisamente, ambos pilotos protagonizaron uno de los mejores adelantamientos del fin de semana y del Mundial. Corría la vuelta 16, cuando el británico, que había perdido el segundo puesto en el cambio de neumáticos (vuelta 14), Se tiró con todo a por el alemán y en ese momento, Vettel cambió dos veces de trayectoria en plena frenada, con máximo peligro para su oponente. Lewis frenó a tiempo para no chocar contra el muro, pero lejos de amilanarse atacó con más ímpetu al teutón para adelantarle de forma impresionante pocas curvas después. La acción de Vettel fue investigada por los comisarios pero los responsables de la FIA decidieron no sancionarle. Posiblemente fue una decisión más encarada a mantener abierto el Mundial que pensando en la justicia.

A partir de entonces, la carrera fue un paseo para Hamilton, que solo tuvo que mantener sus gomas, que había dañado con la maniobra anterior. En cuanto a Alonso y Sainz, poco se puede contar. El asturiano no recuperó puestos en la salida y el cambio de neumáticos le sirvió para batir a Vandoorne y acabar 14 . Sainz, en cambio, fue perdiendo ritmo y acabó decimosexto.