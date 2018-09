F´mula 1 - GP de Rusia Bottas le arrebata la pole a Hamilton Mercedes confirma en Rusia su superioridad sobre Ferrari y podría dejar el título visto para sentencia

Sergi Font

Valtteri Bottas demostró lo bien que se le da el circuito de Sochi, en el que ya venció el año pasado, y logró una pole, la sexta de su carrera y la segunda de esta temporada, relegando a Lewis Hamilton a la segunda posición por una décima de diferencia. Vettel partirá tercero confirmando la supremacía en Rusia de los Mercedes, que permiten al británico tomar cierta ventaja en la carrera por su quinto título mundial. Si no hay contratiempos, los coches de la flecha plateada seguirán haciendo bueno los resultados desde que Sochi entró en el calendario, conquistando el Gran Premio y dejando el titulo, a falta de cinco carreras, visto para sentencia.

Vettel no pudo repetir la pole conseguida el año pasado y espera tener un golpe de suerte que le permita pelear por la victoria. «De momento no hemos tenido ritmo. Ojalá pase mañana. Era importante acercarse a ellos pero han sido muy rápidos. Los neumáticos van a ser muy importantes y será una carrera muy larga. He cometido algún error porque tenía que ser medio segundo más rápido que ellos. La salida es muy importante y habrá que ver dónde estamos al final de la primera curva. Si puedo iré a por Bottas», explicó el piloto alemán en cuanto se bajo de monoplaza. En la clasificación, con los dos Red Bulls fuera de la Q1 al estar sancionados sus pilotos por cambios de elementos del motor, la pelea fue un cara a cara entre Ferrari y Mercedes. Vettel y Hamilton pugnaban por conseguir el mejor tiempo. Hasta que apareció Bottas, que desde su época en Williams tiene a Sochi entre sus circuitos favoritos.

El finlandés se coló en el momento decisivo. Hamilton había dominado el tercer libre, la Q1, la Q2 y estaba haciendo lo propio en la Q3, pero Bottas protagonizó una espectacular vuelta que provocó el error del británico en el segundo sector cuando trataba de recortarle la diferencia. «Valtteri lo ha hecho mejor que yo. Enhorabuena. Las dos últimas vueltas no han sido nada especiales. No siempre puedes ser el mejor pero estamos entre los primeros. Dependemos totalmente del equipo y es muy motivador cómo las evoluciones del coche funcionan. Quiero agradecer a todos los rusos por acogernos aquí porque es una gran carrera», señaló un sonriente Hamilton.

No destacaron los pilotos españoles. Carlos Sainz, que se clasificó para la Q2 de forma apurada, ni siquiera sacó su monoplaza a pista, al igual que Hulkenberg, ante la seguridad de que no tenia ninguna opción de meterse en la ronda final. Prefirió ahorrar esfuerzos y neumáticos. Alonso partirá décimo sexto al no pasar de la Q1 por carecer de velocidad punta. Será un gran premio que puede ser prácticamente decisivos en la lucha por el Mundial y en el que Bottas será el elemento a batir. El finlandés estaba muy contento: «Me siento muy bien. Me ha llevado una gran concentración hacerlo. Puede que no lo parezca pero estoy muy contento. Es el primer paso de este fin de semana. Hay un recta muy larga y es importante mantener la posición».