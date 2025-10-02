Diego Botín y Florian Trittel, galardonados con el VI Premio Cádiz con Elcano

De izquierda a derecha, Miguel Ramos, Florian Trittel, Diego Botín y el comandante del BE Juan Sebastian de Elcano, CN José María de la Puente.

La Asociación Cádiz con Elcano entregó en la noche de este miércoles su VI Premio Cádiz con Elcano a los regatistas Diego Botín y Florian Trittel. El galardón se entregó en el Instituto Hidrográfico de la Armada de Cádiz y se llevó a cabo en una ceremonia en la que se distinguió la sobresaliente trayectoria deportiva de esta pareja.

Los campeones olímpicos Diego Botín y Florian Trittel protagonizaron una temporada 2024 histórica para la vela española. Botín y Trittel obtuvieron la medalla de oro en la clase 49er de los Juegos Olímpicos de París 2024 («el primer oro para España en los Juegos Olímpicos de París 2024»), según resaltó la Real Federación Española de Vela (RFEV).

Previamente, la dupla española había encadenado otros triunfos: revalidó el título en la Semana Olímpica Francesa celebrada en Hyères y ganó el Trofeo Princesa Sofía de Mallorca.

Además, ambos formaron parte del Spain SailGP Team que se proclamó campeón de la temporada 2023/2024, imponiéndose en la Gran Final disputada en San Francisco.

Estos éxitos deportivos, sumados al bronce mundial logrado en Lanzarote 2024, avalaron la elección de Botín y Trittel como galardonados del premio.

Un Premio

El Premio Cádiz con Elcano, señalan desde la Asociación, es un galardón de carácter internacional que reconoce méritos excepcionales en el ámbito de la cultura náutica y la navegación. Se trata de un prestigioso premio considerado un referente en el mundo de la náutica, la vela y el mar.

En ediciones anteriores recibieron el reconocimiento figuras y proyectos vinculados al mar, como el navegante Álex Pella, el proyecto solidario Reto Pelayo Vida, el aventurero británico Jimmy Cornell y, en 2023, la organización formativa Sail Training International. El año pasado el premio recayó en la figura del escritor, viajero, navegante solitario y alpinista español Julio Villar Gurrutxaga.

Con la entrega de este VI Premio, la Asociación Cádiz con Elcano «refuerza su compromiso de difundir los valores del mar, trabajo en equipo, disciplina y superación personal», destaca su presidente, Miguel Ramos. El Buque Escuela Juan Sebastián Elcano es emblema de esta entidad.

Y es que Cádiz con Elcano es una asociación que defiende la cultura marítima de la ciudad y de la Bahía de Cádiz para divulgar los valores que se aprenden navegando, tales como el trabajo en equipo, la disciplina, el espíritu de superación, el contacto con la naturaleza o la responsabilidad.

La Asociación ha elegido al Buque Escuela de la Armada Española Juan Sebastián de Elcano como emblema de la misma, ya que el buque fue construido en Cádiz y zarpa cada año desde su muelle para realizar los cruceros de instrucción de los guardias marinas.