La Delegación Gaditana de Kárate cosecha 14 medallas en Málaga

La Delegación Gaditana de Kárate ha participado en el Campeonato de Andalucía Cadete, Júnior, Sub 21 y Parakárate celebrado en Málaga el pasado sábado 20 de septiembre con un equipo.

Lo hizo con un equipo formado por un total de 37 competidores, siete 'coachs' (dos de ellos eran los seleccionadores de kata y kumite), seis árbitros y el delegado provincial a la cabeza.

Los representantes del kárate gaditano firmaron una participación muy fructífera que se traduce en 14 medallas conquistadas, quedándose además a las puertas de conseguir algunas preseas más en muchas otras categorías.

Este éxito es el resultado del esfuerzo y el compromiso de los deportistas gaditanos, profesores y familias. Cada uno de ellos representa un eslabón que unidos forman una gran cadena que constituye la Delegación Gaditana de Kárate.

El importante apoyo de la Diputación de Cádiz

Desde este organismo deportivo gaditano expresan su más sincero agradecimiento a todos ellos por su entrega y dedicación, y también a la Diputación de Cádiz, que ha apostado decididamente por esta delegación, brindando un apoyo fundamental para seguir creciendo y alcanzando metas cada vez más altas.

La Delegación Gaditana de Kárate asegura que seguirá trabajando con ilusión y firmeza, convencida de que es el comienzo de muchos más logros que están por venir.

