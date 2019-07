Egan Bernal es el nuevo líder del Tour de Francia. El colombiano, de solo 22 años, estaba siendo uno de los protagonistas de la decimona novena etapa de la ronda gala junto a su compañero del Ineos Geraint Thomas. Ambos afrontaban el último puerto con intención a darle un hachazo definitivo a Julian Alaphilippe... cuando la organización decidió parar la carrera.

El motivo era el estado de la carretera en los últimos kilómetros de la etapa después de una fenomenal granizada. Los ciclistas no podían verlo, solo podían imaginarse lo que les contaban desde los coches de dirección de carrera y de sus directores, pero las imágenes que ofrecía el helicóptero de televisión, con ríos sobre el asfalto, partes heladas e incluso alguna pequeña avalancha de tierra, no ofrecían lugar a la duda.

Inmediatamente las imágenes de las inclemencias meteorológicas y de su impacto sobre la carretera inundaron las redes sociales:

The route of the race when the race has been stopped.



L'état d'une partie du parcours lorsque la course a été arrêtée. #TDF2019pic.twitter.com/eHIxMR60RI