Gisela Pulido se despide de los Juegos Olímpicos

Gisela Pulido se ha tenido que despedir de los Juegos Olímpicos de París 2024 sin poder disputar parte de las pruebas que le podrían dar acceso a las medallas. El motivo ha sido la falta de viento para poder realizar las regatas necesarias que le hubiesen dado acceso a las fases finales y poder disputar los metales.

La 'rider' catalana, afincada en Tarifa, sólo ha podido disputar seis de las 16 regatas del programa Formula Kite que debían completarse para entrar en la Medal Race. Este miércoles no ha sido una excepción. Estaban previstas cinco regatas y no ha podido llevarse a cabo ninguna. Iba duodécima en la clasificación general, pero a sólo tres puntos de poder acceder a la fase final.

«Hemos tenido muy mala suerte con el viento. Siento que no me han dejado poder demostrar mi nivel y regatear. Nuestro deporte es así, dependemos del viento y ya sabíamos que Marsella era un sitio complicado para esta clase (nueva en los Juegos Olímpicos). Ha sido una semana muy dura desde el principio, nos ha tocado una semana de muchísimo calor y no entraba nada de viento. Nosotros tenemos que salir desde la playa, que la tabla deja de volar», explicó.

Guisela Pulido en París 2024 lv

Resignación

La catalana, nombrada hija adoptiva de Cádiz en 2017, se mostraba resignada al tener que abandonar la Villa Olímpica sin competir. «Es una pasada estar aquí, la oportunidad que he tenido de vivir unos Juegos Olímpicos es algo único, pero a la vez tengo una mentalidad muy competitiva. Llevo compitiendo desde pequeña y ganando. No he venido aquí a quedar duodécima, obviamente. Es duro, pero también te curte como deportista y como persona. Estaba muy tranquila y muy convencida de mis capacidades y al final no hemos podido regatear más«.

La deportista ha querido hacer una valoración de su participación y ha dejado en el aire su participación en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. «Hay que ser realistas y peso 20-30 kilos menos que mis rivales, mi cuerpo no se adapta a esta clase. Llevo haciendo kite toda la vida, pero no para esta clase. Ojalá te dijera quiero ir a Los Ángeles y luchar por la medalla con la experiencia que tengo ahora, pero también quiero ser realista y no quiero sufrir tanto. Físicamente no llegaba a estar en los resultados porque me faltaba peso. Eso es bastante duro de aceptar y es lo que más he trabajado con la psicóloga. De ganar 10 Mundiales a estar aquí a ver a hago un 'Top 10' es duro de asimilar. Soy muy competitiva pero para ir a Los Angeles las cosas deberían cambiar mucho en la clase. Se está hablando de delimitar el peso, de que el Comité elija la cometa que tienes que utilizar. Queda tiempo. Ahora mismo quiero disfrutar de unas vacaciones bien merecidas», concluyó.

Gisela Pulido en los Juegos Olímpicos de París 2024. EFE

El peso sí importa

Gisela Pulido se comenzó a preparar hace varios años para participar en esta modalidad, que es nueva en los Juegos Olímpicos, e hizo su debut en 2019. En la Formula Kite el peso es clave. Cuanto más pesas, más rápido vas. Pulido, que mide 1,65 centímetros, ha engordado en el último ciclo 10 kilos (ha pasado de 52 a 62) para aumentar su rendimiento. Aun así su experiencia y el cambio no han salido de la forma que esperaba.

La Fórmula Kite es una clase de embarcación de la modalidad de windsurf, tirada por una cometa de tracción. Se trata de una clase que ha llegado para revolucionar el mundo del kite surf. Y es que el uso de un foil permite navegar con apenas viento y a unas velocidades de hasta 50 kilómetros por hora.