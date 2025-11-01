Carlos Coello hace historia en Tailandia: campeón del mundo IBF de Muay Thai

Cádiz puede presumir, una vez más, de tener a uno de los suyos entre los grandes. El gaditano Carlos Coello, afincado desde hace más de una década en Tailandia, ha logrado este sábado un hito histórico: proclamarse campeón del mundo IBF de Muay Thai tras imponerse por TKO en el quinto asalto al tailandés Rungsayan Ch Anny Muaythai en el legendario Lumpinee Stadium de Bangkok, el escenario más venerado de este deporte.

El combate, muy igualado durante los primeros asaltos, terminó inclinándose del lado del gaditano gracias a su constancia y precisión. En el quinto asalto, Coello consiguió arrinconar a su rival y, tras una serie de golpes demoledores, conectó una potente izquierda al costado del tailandés que lo envió directamente a la lona. Una imagen que quedará grabada para siempre en la historia del muay thai español.

Lo que hace aún más grande esta victoria es el escenario, ya que se produce nada más y nada menos que en el Lumpinee Stadium, auténtico santuario del muay thai y cuna de los mejores luchadores del planeta. Nunca antes un español había peleado por un título mundial profesional en ese recinto, lo que convierte la hazaña de Coello en un logro sin precedentes.

«Es un orgullo enorme y también una gran responsabilidad», reconocía el gaditano en los días previos al combate. «Saber que represento a tanta gente que sigue y ama este deporte, tanto en Cádiz como en toda España, me motiva muchísimo». El triunfo de este 1 de noviembre no solo le otorga un nuevo cinturón mundial (ya son varios), sino que lo consolida como una referencia internacional del muay thai y un motivo de orgullo para todo Cádiz.

