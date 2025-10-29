Carlos Coello: «Pelear por un Mundial en el Lumpinee es cumplir el sueño más grande que puede tener un luchador»

El nombre de Carlos Coello lleva años sonando fuerte en el mundo del muay thai. Campeón del mundo en varias ocasiones más de una década residiendo en Tailandia, el gaditano afronta ahora uno de los mayores retos de su carrera: disputar el título mundial IBF de Muay Thai en el Lumpinee Stadium de Bangkok, el templo por excelencia de este deporte. El próximo 1 de noviembre, Carlos Coello hará historia como el primer español que pelea por un cinturón profesional mundial en ese escenario.

Desde Rayong, donde se entrena en el 7 Muaythai Gym, el luchador atendió a 'Marca' en plena preparación para el combate.

«Es algo increíble. He tenido la suerte de pelear y ganar allí antes, pero hacerlo ahora por un título mundial es otro nivel. El Lumpinee no es un estadio cualquiera: es historia viva del muay thai. Estar en una cartelera así es el resultado de muchos años de trabajo, de sacrificio y de fe en lo que hago. Para mí es un sueño cumplido. Volver al Lumpinee es cerrar un círculo», señaló el gaditano.

Y añadió: «La exigencia física y mental es enorme. No solo peleas por ti, sino por toda la gente que te apoya, por tu ciudad, por tu país. En el Lumpinee te sientes en el centro del universo del muay thai. No basta con estar en forma; hay que tener la cabeza fría y el corazón encendido. Cada día entreno pensando en eso».

Carlos Coello será el primer español que dispute un mundial profesional en ese estadio. Por eso significa «mucho orgullo y también una gran responsabilidad. En Cádiz y en toda España hay cada vez más gente siguiendo este deporte. Saber que represento a todos ellos en un escenario tan mítico me motiva muchísimo. Si consigo traer el cinturón, será una victoria para todos los que creen en el muay thai español».

Carlos Coello se prepara para una cita decisiva. L. V.

Cuenta atrás

Sobre el contrincante, Carlos Coello destaca: «Peleo contra Rungsayan Ch Anny Muaythai. Tiene mucha experiencia en el canal 7 y en All Stars Fight, así que sé que será una competición dura. Estoy entrenando como nunca, puliendo cada detalle técnico y mental. Tiene un estilo muy técnico, pero confío en mi preparación y en mi capacidad de adaptación. Rungsayan es un rival técnico y peligroso, pero llego preparado».

Para afrontar ese combate, «i rutina en Tailandia es trabajo puro. Entreno unas seis horas al día, de lunes a sábado. Combinamos trabajo físico y específico de muay thai. Mi nutrición la coordina Mario Moreno, de Fuel4fighters, y mi psicólogo Javier García me ayuda a preparar la parte mental. Es un trabajo en equipo muy completo, y sin ellos no podría rendir al máximo», asegura el gaditano Carlos Coello.

A fin de cuentas, y según apunta Carlos Coello: «Cádiz Fight Night llevará el muay thai español al corazón de Tailandia. Será algo histórico: España contra Tailandia, en el Lumpinee, por primera vez. Es un paso gigante para el muay thai español y para la promotora Cádiz Fight Night, que ha trabajado muchísimo para llegar hasta aquí. Es en copromoción y con el apoyo de Kiatpetch, una de las promotoras más importantes del país, y con retransmisión en directo por Marca TV, así que esperamos una gran repercusión internacional».

El gaditano Carlos Coello. L. v.

Un sueño más

Una vez acabada la cita, «siempre hay nuevos objetivos, pero este sería un sueño que tenía desde hace muchos años. Cuando me mudé a Tailandia en el año 2015 hice una lista con todo lo que quería lograr. Hace poco logré entrar en el ránking del Rajadamnern, y ahora pelear por un Mundial en el Lumpinee sería otro gran paso, quizás el más bonito de todos. Cada victoria es un paso más en mi lista de sueños», señala el gaditano.

Este año, además, cuenta con el respaldo del Cádiz CF, la Diputación y la Junta de Andalucía. Carlos Coello lo valora muchísimo: «Eso me llena de orgullo. Es un hito que unamos deporte, instituciones y el equipo de mi corazón. Eso demuestra que el muay thai crece, que está ganando visibilidad y que cada vez más gente lo ve como lo que es: un deporte con valores, disciplina y pasión. El apoyo institucional es fundamental».

En resumidas cuentas, una cita que «todos los que hacen posible que este sueño avance». Y Carlos Coello apunta: «Se lo agradezco de corazón al Cádiz CF, a la Diputación, a la Junta de Andalucía, a la Federación Española de Kick Boxing y Muay Thai, y a patrocinadores como Vitatiger Gold o To&DO. También a los medios que ayudan a difundir nuestro trabajo, tanto en España como en Tailandia. Y, por supuesto, a mi pareja, mi familia y mis amigos: sin ellos no tendría fuerzas para seguir luchando por lo que amo. En definitiva, gracias a todos los que creen en este proyecto».